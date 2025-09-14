Mototaxista habría sido atacado por error en atentado sicarial en Bucaramanga: tiene muerte cerebral

Bucaramanga

Un ataque sicarial en el barrio Comuneros de Bucaramanga dejó gravemente herido a un joven mototaxista. La víctima fue identificada como Feiber Steven Maldonado Serrano, de 28 años, oriundo de Barrancabermeja.

El hecho ocurrió hacia las 10:10 de la noche del sábado 13 de septiembre en la carrera 19 con calle 8, cuando Maldonado se desplazaba en compañía de su esposa, familiares y un allegado, movilizándose en tres motocicletas.

Lea también: Con un machete fue asesinado un hombre de 23 años a la salida de una fiesta en Piedecuesta

Según relató el testigo Ismael José Romero Ibarra, fueron interceptados por dos hombres que viajaban en una motocicleta negra. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó contra Maldonado y sus acompañantes.

El proyectil impactó al joven en la región frontal izquierda, con orificio de salida en el lado derecho de la cabeza. De inmediato fue auxiliado y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde los médicos informaron que presenta muerte cerebral debido a la gravedad de la lesión.

Le dispararon por error

Las autoridades confirmaron que la hipótesis del caso corresponde a un hecho de sicariato. Romero Ibarra, testigo presencial, aseguró que el presunto agresor es conocido en el sector con el alias de “Gocho”, de nombre Daniel, quien días atrás lo habría amenazado de muerte a él, a Ismael José Romero Ibarra no a quien hoy es la víctima.

Podría interesarle: SuperTransporte multa con más de $300 millones a operador del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Testigos aseguran que este atentado tendría que ver presuntamente por disputas entre mototaxistas del llamado ‘terminalito’ en el barrio comuneros.

La Policía Nacional confirmó que hasta el momento, no se han reportado capturas por este hecho.