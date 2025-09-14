Judicializado presunto responsable del homicidio de secretario de juzgado en Moniquirá

Moniquirá

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Adrián José Valderrama González, ciudadano venezolano, como presunto responsable del homicidio de Javier Sánchez Medina, secretario del Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá.

El hecho se habría registrado en la mañana del miércoles 3 de septiembre en la vereda Monjas Bajo, donde residía el funcionario judicial. Su cuerpo fue hallado dentro de la vivienda, sin signos de violencia en las cerraduras, mientras que su vehículo fue encontrado abandonado en el centro de acopio del municipio.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Valderrama González habría acompañado a Sánchez Medina hasta la vivienda, donde presuntamente le causó la muerte antes de huir del lugar. Posteriormente, y tras el despliegue de actividades de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el señalado se presentó voluntariamente en la estación de Policía de Moniquirá.

A la cárcel Adrián José Valderrama, presunto responsable del asesinato de un funcionario de la rama judicial en #Moniquirá, #Boyacá.



La víctima fue hallada con signos de violencia en su residencia. @FiscaliaCol imputó homicidio agravado. pic.twitter.com/BQaXYUyH1R — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 14, 2025

Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de homicidio agravado y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue aceptada por un juez de control de garantías.