Rama Judicial rechaza asesinato de un funcionario del juzgado de Moniquirá

Las autoridades adelantan investigaciones sobre el homicidio de Javier Sánchez Medina, secretario del Juzgado Municipal de Moniquirá.

Moniquirá

Las autoridades investigan el asesinato de Javier Sánchez Medina, secretario del juzgado de Moniquirá. Al parecer los hechos ocurrieron en la mañana del miércoles 3 de septiembre en la vereda Las Monjas Bajo del municipio, donde residía el funcionario. Su vehículo fue encontrado en el centro de acopio.

Según versiones preliminares, el caso se presenta dentro de la vivienda del funcionario donde se encuentra sin vida, pero no hay signos de violencia en las cerraduras. El CTI adelanta la investigación.

El hecho ha despertado todo tipo de reacciones y rechazo por parte de la Rama Judicial.

“El Consejo Superior de la Judicatura lamenta y rechaza de manera enérgica el asesinato del doctor Javier Sánchez Medina, servidor judicial del Circuito Judicial de Moniquirá, Boyacá”.

La Corporación expresa su más profunda solidaridad con la familia, compañeros de trabajo y allegados del doctor Sánchez Medina ante este atroz hecho que enluta a toda la Rama Judicial de Colombia.

De igual forma, el Consejo Superior de la Judicatura manifiesta su disposición para acompañar a las autoridades competentes en las investigaciones, con el fin de lograr el esclarecimiento de este lamentable crimen y que sus responsables sean llevados ante la justicia en el menor tiempo posible.

La Personería de Moniquirá también se unió a los mensajes de pesar y rechazo por la muerte del funcionario y lo calificó como, “un hecho que constituye una grave afrenta contra la vida, la justicia y el Estado Social de Derecho”.

La personera, Claudia María Sotelo les pidió a las autoridades priorizar la investigación.

“Como defensora de Derechos Humanos, exhorto respetuosamente a las autoridades competentes a intensificar sus esfuerzos, fortalecer las medidas de prevención y garantizar una atención efectiva a esta problemática que vulnera la tranquilidad y dignidad de la comunidad moniquireña”.

Así mismo los juzgados del municipio de Moniquirá declararon una moción de duelo por el asesinato del funcionario, Javier Sánchez Medina.

“Consternados y desconsolados, lamentamos el vil asesinato de nuestro amigo y colega, Javier Sánchez Medina, expresamos públicamente el rechazo de cualquier forma de violencia que atente contra la dignidad humana y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y el respeto por la vida”.

Hasta ahora no se tienen pistas del homicidio.