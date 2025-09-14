¡Emiliana Arango va por el título! A la final del WTA 500 de Guadalajara

Emiliano Arango se clasificó para la final del WTA 500 de Guadalajara, en México. La tenista colombiana, que había perdido hace semanas en la primera ronda del 125 que se juega en la misma ciudad, ahora va por el título en la tercera mejor categoría.

En la semifinal, a la que avanzó luego de superar a la canadiense Marina Stakusic, venció a la francesa Elsa Jacquemot en dos sets, con parciales de 6-4 y 7-5. Así, consiguió el paso a su tercera definición en el año, tras el 125 de Cancún, en la que se quedó con el título, y el 500 de Mérida, en el que cayó contra la estadounidense Emma Navarro.

🎾🇨🇴 Emiliana Arango es la primera Finalista del Guadalajara Open AKRON WTA 500



• Se impuso en dos sets a Elsa Jacquemot 6-4 y 7-5

• Segunda Final para la colombiana en México en este 2025. La primera fue en marzo, en Mérida @canchamural @muralcom pic.twitter.com/nGYaaGWLcC — Citlalli Medina (@CMedinaCANCHA) September 14, 2025

Arango asegura top 60

Tras ganar en la semifinal de Guadalajara, la antioqueña se asegura iniciar la próxima semana en el top 60, quedando en la casilla 52 de manera parcial. Por su parte, en caso de lograr el título, se estima que avance hasta el puesto 38.

Le puede interesar: Emiliana Arango será la mejor tenista colombiana del ranking WTA: ¿Qué pasó con Camila Osorio?

El hecho de llegar a la final la convertirá en la segunda mejor raqueta de Latinoamérica. Asimismo, será la quinta colombiana en llegar al top 60 del WTA en la historia de este deporte.

¿Cuándo y contra quién será la final?

La otra finalista saldrá de la vencedora entre el duelo de la checa Nikola Bartunkova, número 228 del mundo, y la estadounidense Iva Jovic, que es número 73. Arango, de 24 años, es número 86.

La lucha por el título tendrá lugar este domingo 14 de septiembre en el estadio Akron, sobre las 4:00 p.m. (hora de Colombia).



