Emiliana Arango continúa su paso seguro en el WTA 500 de Guadalajara y ya está en semifinales

Emiliana Arango durante su juego de cuartos de final del WTA 500 de Guadalajara. (Photo by Simon Barber/Getty Images) / Simon Barber

La tenista colombiana Emiliana Arango continúa cumpliendo una sobresaliente actuación en el WTA 500 de Guadalajara, México. La antioqueña de 24 años superó en cuartos de final a la canadiense Marina Stakusic y se instaló en semifinales del certamen.

Emiliana se impuso con contundencia en sets corridos a Stakusic, número 155 del mundo, a quien superó con parciales 6-2 y 6-3, quebrando en tres de las cuatro oportunidades que dispuso y solo cediendo un servicio ante su rival.

¿Quién será su rival en semifinales?

Emiliana Arango se medirá este sábado a la francesa Elsa Jacquemot por un lugar en la final del certamen mexicano. El juego se disputará a las 5:00PM, hora colombiana.

Emiliana, que en este torneo no ha cedido un solo set en los tres partidos que ha disputado, busca su segunda final del circuito en la presente temporada. En marzo de este año, también en suelo mexicano, en Mérida, llegó hasta esta instancia, perdiendo 6-0 y 6-0 ante la estadounidense Emma Navarro.

Mejor Ranking de su carrera y raqueta número 1 de Colombia

De momento, con lo hecho en el WTA 500 de Guadalajara, Emiliana Arango se aseguró ascender hasta el puesto 62 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera a la fecha. La antioqueña pasará a ser la raqueta número uno de Colombia, superando a la cucuteña Camila Osorio.