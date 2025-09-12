Emiliana Arango será la mejor tenista colombiana del ranking WTA: ¿Qué pasó con Camila Osorio?. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

¡Sorpresa en el tenis femenino colombiano! Emiliana Arango se convertirá en la mejor raqueta del país, una vez se actualice el ranking de la WTA. Tras más de seis años, María Camila Osorio perderá la soberanía nacional y se la entregará a Emiliana, que viene destacando en el Abierto de Guadalajara.

Arango, a cuartos de final en Guadalajara

La colombiana Emiliana Arango necesitó solo 68 minutos para vencer hoy por un doble 6-2 a la australiana Storm Hunter. La tenista paisa ganó el 77 por ciento de los puntos con el primer servicio y sacó ventaja de 34 errores no forzados de su rival.

En cuartos de final enfrentará a la vencedora del duelo entre la letona Jelena Ostapenko, tercera favorita, y la canadiense Marina Stakusic, llegada del torneo de clasificación.

Emiliana Arango just loves playing in Guadalajara 😍 #GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/nvwBhr7yIf — wta (@WTA) September 11, 2025

Osorio decepciona y se despide tempranamente en Guadalajara

En los octavos de final del Abierto de Guadalajara, fueron eliminadas tres de las ocho primeras favoritas: la belga Elise Mertens, primera; la rusa Veronika Kudermetova, segunda y la colombiana Camila Osorio, octava.

Mertens fue derrotada 4-6, 6-4 y 6-4 por la francesa Elsa Jequemot, quien fue de menos a más y aseguró su acceso a cuartos de finales. Kudermetova perdió por 2-6, 6-4 y 6-2 con la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva y Osorio cedió ante la estadounidense Iva Jovic, vencedora en tan solo dos setos por 6-4 y 6-2.

Iva Jovic continues to excel in Guadalajara 📈



The 17-year-old American scores her first WTA Tour quarterfinal with a 6-4, 6-2 win over Camila Osorio!#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/c6pcSBDMHj — Tennis Channel (@TennisChannel) September 12, 2025

¡Arango, la nueva #1 de Colombia!

Con estos resultados parciales en el Abierto de Guadalajara, Emiliana Arango pasará a ser la tenista colombiana mejor posicionada en el ranking WTA.

La paisa actualmente se encuentra en la casilla 86 y se espera que ascienda hasta el puesto 70, destronando así a Camila Osorio, que se mantenía en lo más alto desde el 2019. La cucuteña pasaría a ser 87.