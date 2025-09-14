Diez capturados y gran cantidad de estupefacientes y armas fueron incautadas en Anserma

Los capturados en Anserma en Caldas, tenían antecedentes por varios delitos

Manizales

La Policía Nacional informó sobre el trabajo realizado con la Fiscalía General de la Nación, donde lograron la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado “Sultán”.

Esta operación simultánea de alto impacto se llevó a cabo tras un año de exhaustiva investigación que permitió establecer el operar de la organización y la función de cada uno de sus integrantes, quienes controlaban el tráfico local de estupefacientes en Anserma.

Los operativos realizados por las autoridades

En cinco diligencias de registro y allanamiento en los barrios Los Tubos, La Esperanza, La Chec, Centro, San Isidro y Los Prados; donde lograron la captura de 10 personas, nueve por orden judicial y una en flagrancia.

Entre los detenidos se encuentran alias “Pirata”, presunto coordinador de la estructura, y sus colaboradores conocidos como “Pipe”, “La Flaca”, “Botas”, “El Mono”, “Bombillo”, “Juandi”, “El Viejo”, “Lina” y “Fu”, cuyas edades oscilan entre los 20 y 57 años.

Todos los capturados enfrentarán cargos por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La mayoría de los detenidos contaban con antecedentes judiciales por diversos delitos y, tras las audiencias, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.

Durante la operación, se incautó una considerable cantidad de marihuana, Tussi y bazuco, además de un arma de fuego, proveedores, munición, una motocicleta y dinero en efectivo.

Las investigaciones

Revelaron que el grupo adquiría las drogas en Pereira y La Virginia en Risaralda, las cuales eran introducidas al municipio de Anserma por vías terciarias en motocicletas para evadir los controles. Una vez en el municipio, las sustancias eran almacenadas, dosificadas y distribuidas a través de domicilios y puntos de expendio en zonas residenciales y cerca de entornos escolares. Se estima que esta red delictiva generaba rentas ilícitas superiores a 20 millones de pesos mensuales.

Así lo informó la coronel Rocío Milena Melo Puerto, comandante del Departamento de Policía Caldas, “con esta operación, logramos un importante golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en Anserma. Continuaremos fortaleciendo los planes de control territorial para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana”, destacó.