En Manizales lograron capturar a tres personas por delitos como hurto

Manizales

Tres personas fueron capturadas por orden judicial en Manizales tras labores investigativas y de control realizadas por la Policía Metropolitana.

Las autoridades a través de sus unidades de investigación criminal y de vigilancia, logró la captura de tres personas requeridas por el delito de hurto calificado y agravado.

Los procedimientos se desarrollaron en diferentes punto, así lo indicó el Intendente Alexander Chiquillo Analista Medios de comunicación de la Policía Metropolitana de Manizales.

Casos de capturados

En la carrera 17 con calle 28, la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección capturó a “Juanda”, de 20 años, solicitado mediante orden de captura emanada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de conocimiento, por los delitos de hurto calificado y lesiones personales.

En la carrera 27 con calle 27A, en desarrollo de planes de vigilancia y control, fue capturado “Pipe”, de 31 años, quien presentaba orden de captura vigente por hurto calificado y agravado, emanada por el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de garantías. Este sujeto registra una sentencia condenatoria por el mismo delito.

Finalmente, en la calle 51G con carrera 11 del barrio Villahermosa, la Patrulla de Vigilancia No. 5 logró la captura de “Joan”, de 26 años, requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Manizales, con el fin de cumplir condena de 15 meses de prisión. Este hombre registra otra sentencia condenatoria por este mismo delito.

Proceso para los capturados

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, con el fin de continuar con el proceso judicial en su contra.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó que “estos resultados son producto del trabajo articulado entre nuestras especialidades y las patrullas de vigilancia, enfocados en prevenir y combatir de manera frontal el hurto en todas sus modalidades. Nuestro compromiso es seguir garantizando la seguridad ciudadana y cerrarle el paso a la delincuencia”.

Datos de interés

Durante lo corrido destacan que han logrado una importante disminución en los índices de hurto, reflejada en un -18% en hurto a residencias, -27% en hurto a comercio, -29% en hurto a personas y -31% en hurto a celulares.