Dos mujeres son capturadas como presuntas responsables robos usando medicamentos en Manizales

Manizales

Según el reporte entregado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las mujeres fueron identificadas como presuntas autoras de varios hurtos en Manizales para lo cual utilizaban medicamentos controlados para reducir a sus víctimas y así quitarles sus pertenencias.

Las capturadas son conocidas como “La Matrix” de 44 años y “Peli Roja” de 30 años de edad y quienes se dedicaban al hurto calificado y agravado en Manizales.

La investigación

Según las autoridades y sus de investigación, se conoció que estas mujeres abordaban a sus víctimas, principalmente en las afueras de discotecas y establecimientos de venta de licor, aprovechando de esta forma el ambiente de diversión nocturna.

Una vez ganaban la confianza de los ciudadanos, los invitaban a un lugar privado donde les suministraban sustancias que los dejaban en estado de indefensión para luego robarles sus pertenencias.

Casos conocidos por las autoridades

Según la Policía de Manizales, un caso reciente involucró a dos ciudadanos que fueron invitados a un apartamento, donde fueron sedados y posteriormente hurtados.

El modus operandi y las pruebas recolectadas permitieron que el Juzgado Segundo Penal Municipal emitiera las órdenes de captura.

Ambas detenidas ya contaban con un historial delictivo en el Sistema Penal Oral Acusatorio, con anotaciones por hurto, lesiones y homicidio.