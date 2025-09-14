Capturan a una mujer que al parecer drogaba y hurtaba usando apps de citas en Manizales

Capturan en Bogotá a una mujer conocida como "La Rola"

La Policía Nacional en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, llegaron con sus investigaciones hasta la ciudad de Bogotá donde lograron materializar la captura de una mujer de 41 años, conocida como “La Rola”, acusada de emplear plataformas de citas para contactar a sus víctimas, drogarlas y luego robar sus pertenencias y cuyo operar era la ciudad de Manizales.

El caso por el que se le acusa

Los hechos que llevaron a su detención se remontan al pasado 7 de junio del año 2025, cuando un ciudadano de 58 años de Manizales, conoció a “La Rola” a través de una aplicación de citas.

“Tras un primer encuentro aparentemente normal que le permitió ganarse la confianza de la víctima, en una segunda cita en un bar de la ciudad, la mujer le habría suministrado una alta dosis de benzodiacepinas”, destacó el Teniente Coronel Víctor Hugo Bastidas Portilla Subcomandante Policía Metropolitana de Manizales.

Según las autoridades la víctima del hecho, perdió el conocimiento y fue llevado a su residencia, donde “La Rola” aprovechó su estado de indefensión para sustraerle bienes por un valor aproximado de 30 millones de pesos.

La potente dosis suministrada causó que la víctima permaneciera ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de donde afortunadamente se recuperó satisfactoriamente.

La denuncia fue clave para la captura

Gracias a la denuncia del afectado, se inició una investigación que recopiló pruebas suficientes. Esto llevó al Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías a emitir una orden de captura por los delitos de hurto calificado y agravado contra “La Rola”.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, destacó la acción e hizo un llamado a la comunidad “hacemos un llamado a la comunidad para que, en sus interacciones digitales, actúe siempre con prudencia y mantenga una actitud vigilante. La Policía Metropolitana de Manizales continuará trabajando con firmeza para garantizar la tranquilidad ciudadana”, insistió.