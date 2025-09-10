El deportista Misael Panesso ganó dos medallas de oro en el 1er Campeonato Nacional de Paratletismo

Manizales

El deportista Misael Panesso se destacó por obtener dos medallas de oro en el 1er Campeonato Nacional de Paratletismo celebrado en la ciudad de Armenia. La primera fue en impulsión de bala y la otra en lanzamiento de disco. En este último, obtuvo su mejor marca haciendo 35 metros.

“Cabe resaltar que venimos en mejora constante y más ahora que logró su mejor marca en el lanzamiento de disco logrando 35 metros y ganando dos medallas de oro”, manifiesta el entrenador de Paratletismo de Caldas, Leandro Betancourt.

Agrega que “Hemos trabajado arduamente con el equipo interdisciplinar, por ejemplo en muchas sesiones con nutricionista y también ha tenido intervenciones con psicología de la Secretaría de Deporte de Caldas y mucho trabajo preventivo con fisioterapia”.

Gracias a sus buenos resultados, Misael Panesso hará parte de la selección colombiana que disputará los Juegos Juveniles Parapanamericanos que se celebrarán entre octubre y noviembre de este año en Chile.