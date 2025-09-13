“Pilas Orgánicas”, innovación por la que docente recibe el Premio Nacional al Inventor Colombiano

Manizales

Una docente de la Universidad Nacional, sede Manizales, ganó el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2025 con una innovación denominada “Pilas Orgánicas”, creada a partir de residuos agroindustriales

Se trata de la profesora Elisabeth Restrepo Parra, directora de Innterfaz Centro de Desarrollo Tecnológico, quien ha sido galardonada con el prestigioso Premio Nacional al Inventor Colombiano 2025 en la categoría de Investigación.

“Este premio es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y todo el empeño que le ponemos los investigadores colombianos al desarrollo de la innovación”, destacó la docente.

La innovación

Se trata de una pila orgánica creada a partir de residuos agroindustriales como caña panelera, cáscara de plátano y semillas de aguacate, ofreciendo una solución sostenible y económica para el almacenamiento de energía, al transformar desechos agroindustriales en una tecnología útil, se aprovechan materiales naturales y abundantes en la región, generando un impacto real.

Esta investigación ha sido realizada en colaboración con Pedro José Arango y Favio Nicolás Rosero Rodríguez.

La docente destacó el trabajo de estudiantes como Favio Nicolás Rosero que hizo su tesis de maestría con la cual lograron sacar esta patente, “nos estamos ganando un reconocimiento en todo el país, de verdad vamos en el camino correcto hacía la innovación”, indicó la docente Restrepo.

El premio

El Premio Nacional al Inventor Colombiano, impulsado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde 1983, reconoce las invenciones que impulsan el desarrollo industrial y tecnológico del país.

La pila orgánica de la Universidad Nacional sede Manizales fue una de las “seis ideas geniales”, así lo calificaron los organizadores del certamen, las cuales fueron seleccionadas a nivel nacional, siendo la única nominada y ganadora de la región de Manizales y Caldas.

La profesora Elisabeth Restrepo, manifestó su orgullo y el significado del premio, frente a lo que dijo que “este reconocimiento no es solo un galardón; es la prueba de que la ciencia con propósito, liderada desde las regiones, puede transformar el país. Es un logro colectivo, humano y profundamente colombiano. Gracias a un equipo comprometido y a las comunidades que inspiran cada proyecto. Seguimos demostrando que desde Manizales también se hace ciencia de talla mundial”.