“Todos los seres humanos, con solo vivir, estamos generando un impacto”: Alfred Ballesteros

En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, se desarrolló el panel “Colombia y el mundo: liderazgos compartidos para una transición integral para la sostenibilidad”. Allí intervino el director de la Car Cundinamarca, Alfred Ballesteros quien inició su exposición argumentando que “todos los seres humanos, con solo vivir, estamos generando un impacto. Pero, cuando además somos usuarios de recursos naturales, cuando además de nuestras actividades productivas utilizamos recursos naturales o dejamos un impacto sobre los ecosistemas, evidentemente estamos causando un efecto negativo o positivo sobre la oferta de bienes y servicios ambientales.”

Además, agregó que el llamado a trabajar por la sostenibilidad no exclusivo a las compañías y grandes multinacionales o a determinados países, sino que es un llamado en el que todos los seres humanos y todos los sectores productivos deben adquirir un compromiso.

Por su parte, Adriana Soto, secretaria de ambiente de Bogotá, habló de la estrategia del gobierno distrital para preparar a la ciudad frente a las consecuencias del cambio climático. Un ejemplo de ello es el trabajo dedicado a la restauración y conservación de las cuencas hídricas. También, la disminución de la contaminación en zonas donde se presenta una mayor concentración de material particulado es una de las preocupaciones de la Secretaría.

George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia opinó frente a la necesidad de generar alianzas entre gobiernos para enfrentar el cambio climático, “Colombia para nosotros tiene una importancia particular en nuestra cooperación ambiental…la importancia de Colombia en términos de sus bosques, en términos de sus fuentes de agua, en términos de todo lo que hemos visto de biodiversidad realmente tiene un papel importante”. Y resaltó el interés de Colombia, no solo por parte del gobierno sino desde la sociedad civil en la contribución a lograr un desarrollo sostenible y la mitigación de los impactos del cambio climático.

La participación de Juan David Peña, director de ordenamiento del Ministerio de Ambiente, permitió conocer su opinión frente a la transición energética en la que manifiesta se requiere un equilibrio para que la sostenibilidad esté presente en todas las actividades que desarrollamos los seres humanos.

Finalmente, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió a la transformación de los territorios y el urbanismo. “hemos tenido que vivir con esa dualidad, con esa bipolaridad que a veces algunos entienden que lo medio ambiental debería estar por encima del urbanismo o el urbanismo por encima de lo ambiental y ahí es donde estamos nosotros precisamente en una discusión absolutamente coyuntural de saber para dónde vamos en los próximos 50 años.” Y agregó “del lado del departamento, nuestro mayor compromiso para que tengamos un crecimiento sostenible en donde efectivamente debe haber vivienda, debe haber industria, pero con una alta preservación ambiental”