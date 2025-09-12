“Respetamos la vida que hay en cada entorno para que siga fluyendo por sí misma”: Lady Beltrán

En el segundo día de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, Lady Beltrán, alcaldesa de la comunidad muisca de Tocancipá, aseveró que la sostenibilidad es transversal a todo tipo de actividad, tanto ecológica, como social o productiva.

Para la líder, en la actualidad se habla mucho de innovación tecnológica y muy poco sobre el respeto por los recursos naturales. Por ello elevó una invitación a espacios de diálogo en donde se puedan compartir saberes de comunidades indígenas.

A continuación, la entrevista completa: