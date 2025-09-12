“Respetamos la vida que hay en cada entorno para que siga fluyendo por sí misma”: Lady Beltrán
Durante la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, la alcaldesa de la comunidad indígena muisca de Tocancipá habla sobre el cuidado de los recursos naturales desde los saberes ancestrales.
En el segundo día de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, Lady Beltrán, alcaldesa de la comunidad muisca de Tocancipá, aseveró que la sostenibilidad es transversal a todo tipo de actividad, tanto ecológica, como social o productiva.
Para la líder, en la actualidad se habla mucho de innovación tecnológica y muy poco sobre el respeto por los recursos naturales. Por ello elevó una invitación a espacios de diálogo en donde se puedan compartir saberes de comunidades indígenas.
A continuación, la entrevista completa: