Policía Nacional entregó ayudas humanitarias a familias vulnerables en María La Baja, Bolívar

Cartagena

En el marco de la estrategia institucional de “Seguros, Cercanos y Presentes”, la Policía Nacional, a través de la Policía Comunitaria y patrullas de vigilancia, desarrolló una jornada social en los barrios El Chumbún y El Silencio de María La Baja en Bolívar.

Durante la actividad, se entregaron 10 mercados básicos a familias en condición de vulnerabilidad, generando un espacio de acercamiento, solidaridad y confianza entre la Policía y la comunidad.

La iniciativa buscó no solo mitigar necesidades inmediatas, sino también fortalecer los lazos de cooperación ciudadana, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar social y la protección de las familias del municipio.

El apoyo directo a familias en condición de vulnerabilidad, el mayor acercamiento de la Policía Comunitaria a la población y el fortalecimiento de la percepción positiva de la institución y del liderazgo del comandante de estación son los principales impactos de esta actividad.

La Policía Nacional está comprometida con el bienestar de cada ciudadano", afirmó el Coronel Alejandro Reyes Ramírez. “Nuestra labor va más allá de la seguridad; buscamos construir lazos fuertes y duraderos con la comunidad”.

El impacto de esta iniciativa se sintió en el apoyo directo a quienes más lo necesitan, en el acercamiento de la Policía Comunitaria a la población y en el fortalecimiento de la imagen positiva de la institución. Un pequeño gesto que siembra esperanza y reafirma el compromiso de la Policía con el bienestar social.