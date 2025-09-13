Más de 20 productos bajaron de precio en Granabastos: conozca la lista completa

Mientras Colombia cerró agosto con una inflación anual del 5,1 %, la central de abastos de Barranquilla, Granabastos, entregó un parte alentador para la región Caribe.

En total, 22 productos de la canasta básica mostraron reducciones en sus precios, especialmente en hortalizas, tubérculos, frutas y granos, lo que representa un respiro para los hogares y comerciantes que se abastecen en el principal centro mayorista del Atlántico.

¿Qué productos bajaron de precio?

Los descensos más significativos se registraron en el guandú (-21 %), la arveja importada (-18 %), el zukini (-17 %), el repollo morado (-16 %) y la caraota (-13 %). También bajaron la lenteja importada, el pimentón verde, el tomate de cocina, el arroz de primera y de segunda, así como el azúcar refinada.

La gerente de Granabastos, Fabiola Elías, aseguró que la tendencia es una buena señal para el mercado local: “pese al panorama nacional de inflación, en nuestra central 22 productos registraron disminuciones, lo que representa un alivio directo para el bolsillo de hogares, tenderos y comerciantes de la región”.

No obstante, algunos productos registraron incrementos. Entre ellos, el pepino cohombro, el limón Tahití y el ají dulce topito ocañero subieron un 18 %, mientras que la papa criolla y la lechuga batavia tuvieron alzas del 11 %.

Lista completa

En materia de abastecimiento reportadas por la Central de Abastos, ingresaron 910 toneladas de alimentos en 98 vehículos de carga, entre tractomulas, dobletroques, sencillos y turbos.

La papa lideró el volumen con 210 toneladas provenientes de Boyacá, Cundinamarca y Pasto; seguida de 120 toneladas de productos de origen animal y 150 toneladas de arroz. Además, la cosecha de papa única, corozo y tomate de cocina asegura una mayor oferta en los próximos días, contribuyendo a la estabilidad en los precios.