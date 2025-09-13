¿Se quedará sin luz este sábado?: conozca los barrios que tendrán cortes de energía en el Atlántico

Como parte de las acciones de mejora en el suministro de energía, este sábado la empresa Air-e intervenida indicó que se llevarán a cabo trabajos de adecuación y mantenimiento en varios sectores del Atlántico.

En la ciudad de Barranquilla, se adelantarán adecuaciones menores en el barrio Las Palmas. Los trabajos se realizarán en la calle 35 con carrera 8, entre las 10:10 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Intervención de redes en Soledad

En el municipio de Soledad, personal técnico intervendrá redes eléctricas en los barrios Bella Arena y Villa del Carmen 1. Las labores se desarrollarán específicamente en la calle 42, entre las calles 1ª1, 1ª2 y 1B, en un horario comprendido entre las 10:10 de la mañana y las 5:40 de la tarde.

Por otro lado, en el municipio de Puerto Colombia, se tiene programado el cambio de un poste en el barrio Las Margaritas. Esta actividad se ejecutará en la calle 17B con carrera 3D, desde las 8:10 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Se recomienda a los residentes de estas zonas tomar las precauciones necesarias durante los horarios de intervención, ya que podrían presentarse interrupciones temporales en el servicio de energía eléctrica.