Martín Nova lanza en Medellín La Maloca, un llamado urgente por el planeta

Medellín, Antioquia

Luego de su lanzamiento en Bogotá, el empresario, autor y productor de cine Martín Nova llegará a Medellín con La Maloca. 15 voces unidas por nuestro planeta, su más reciente obra publicada por la editorial Debate de Penguin Random House. El evento se realizará el próximo 17 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Salón Humboldt del Jardín Botánico, como parte de la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura.

La presentación contará con un diálogo entre Nova y Ricardo Sierra, presidente de Celsia y lector comprometido con los temas de sostenibilidad. En la conversación se abordarán los temas centrales del libro y se reflexionará sobre cómo ciudadanos, empresarios y gobiernos pueden actuar frente a la emergencia climática y ambiental.

Una maloca literaria para sanar el planeta

La Maloca nace de las reflexiones de Nova durante la pandemia y propone un diálogo simbólico bajo el techo de una maloca amazónica, símbolo de sabiduría ancestral y encuentro colectivo. En este espacio imaginario, el autor reúne a 15 voces internacionales —entre científicos, líderes indígenas, activistas y empresarios— para debatir y construir soluciones accesibles a los retos globales.

Entre los invitados a esta conversación se encuentran figuras como Carlos Nobre, Christiana Figueres, Johan Rockström, Paul Polman, Sylvia Earle y Wade Davis, cuyas perspectivas combinan ciencia, espiritualidad, memoria y acción. La obra invita a los lectores a cuestionar su relación con la naturaleza y a comprometerse con la defensa de la “Kankurwa”, la casa común.

“La Maloca no es solo un libro, es un llamado coral a actuar colectivamente para proteger nuestro planeta. A pesar del momento crítico, aún hay tiempo para cambiar el rumbo si asumimos nuestro rol con decisión”, ha dicho Nova en recientes presentaciones.

Liderazgo ambiental con impacto local

El diálogo con Ricardo Sierra será uno de los puntos más destacados del evento en Medellín. Desde su liderazgo en el sector energético, Sierra ha promovido transformaciones sostenibles y será interlocutor clave para aterrizar el mensaje de La Maloca en el contexto colombiano y antioqueño.

El evento busca promover no solo una conversación, sino también una toma de conciencia colectiva, mostrando cómo incluso las pequeñas acciones individuales pueden contribuir a enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El autor: una trayectoria entre cultura, empresa y medioambiente

Martín Nova, nacido en Medellín en 1978, es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, con estudios en mercadeo estratégico (CESA) y un MBA de Kellogg. Fue vicepresidente de Mercadeo del Grupo Éxito (2008–2018) y se ha destacado como productor ejecutivo de Colombia, magia salvaje, la película más vista en la historia del cine colombiano, con 2,5 millones de espectadores.

En el ámbito editorial, ha publicado títulos como Conversaciones con el fantasma, Memorias militares y Leyenda viva. Nova ha logrado consolidar una voz influyente en temas de mercadeo, sostenibilidad, gestión cultural y memoria histórica.