¿Lloverá en Barranquilla este fin de semana?: Entérese aquí

La Oficina de Gestión de Riesgo alertó sobre posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Reporte meteorológico del IDEAM para agosto: continúan las lluvias en 2 regiones, ¿cuáles? Imagen de fondo de Canva

Jesús Esteban García

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de este año y los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos, que indican la coincidencia con la época de huracanes, fenómenos que afectarán a la región hasta noviembre próximo con precipitaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos y tornados, el Distrito pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades.

Según los organismos de Gestión del Riesgo, la presencia de intensas y seguidas lluvias podrían provocar situaciones de peligro para las personas como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamientos de arroyos e inundaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones?

El llamado de la Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo a la población es a estar preparada y adoptar las medidas preventivas para mitigar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida.

Las principales recomendaciones son:

  • Asegurar los techos, ventanas, estructuras o elementos, dentro y fuera de su vivienda, que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Realizar limpieza de canales, bajantes y canaletas.
  • Si en su casa hay árboles, pode las ramas que estén sobre el techo de la vivienda.
  • Mantenga los sifones con sus respectivas rejillas.
  • Los menores de edad no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos.
  • No arrojar residuos sólidos a la calle.
  • Investigue si su propiedad está en un lugar de alto riesgo y esté preparado para evacuar.
  • Evite acumulación de escombros y basuras.
  • No compre lotes ni construya vivienda en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
  • En caso de ocurrencia de alguna emergencia, esta debe ser reportada a la línea 123.

