¿Lloverá en Barranquilla este fin de semana?: Entérese aquí
La Oficina de Gestión de Riesgo alertó sobre posibles lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos.
Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de este año y los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos, que indican la coincidencia con la época de huracanes, fenómenos que afectarán a la región hasta noviembre próximo con precipitaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos y tornados, el Distrito pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades.
Según los organismos de Gestión del Riesgo, la presencia de intensas y seguidas lluvias podrían provocar situaciones de peligro para las personas como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamientos de arroyos e inundaciones.
¿Cuáles son las recomendaciones?
El llamado de la Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo a la población es a estar preparada y adoptar las medidas preventivas para mitigar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida.
Las principales recomendaciones son:
- Asegurar los techos, ventanas, estructuras o elementos, dentro y fuera de su vivienda, que puedan ser arrastrados por el viento.
- Realizar limpieza de canales, bajantes y canaletas.
- Si en su casa hay árboles, pode las ramas que estén sobre el techo de la vivienda.
- Mantenga los sifones con sus respectivas rejillas.
- Los menores de edad no deben salir a bañarse mientras llueve, sobre todo en cercanías de arroyos.
- No arrojar residuos sólidos a la calle.
- Investigue si su propiedad está en un lugar de alto riesgo y esté preparado para evacuar.
- Evite acumulación de escombros y basuras.
- No compre lotes ni construya vivienda en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
- En caso de ocurrencia de alguna emergencia, esta debe ser reportada a la línea 123.