¿Lloverá en Barranquilla este fin de semana?: Entérese aquí

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias de este año y los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos, que indican la coincidencia con la época de huracanes, fenómenos que afectarán a la región hasta noviembre próximo con precipitaciones, tormentas eléctricas, fuertes vientos y tornados, el Distrito pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones de prevención emitidas por las autoridades.

Según los organismos de Gestión del Riesgo, la presencia de intensas y seguidas lluvias podrían provocar situaciones de peligro para las personas como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamientos de arroyos e inundaciones.

¿Cuáles son las recomendaciones?

El llamado de la Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo a la población es a estar preparada y adoptar las medidas preventivas para mitigar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida.

Las principales recomendaciones son: