Norte de Santander, entre los departamentos más golpeados por el desplazamiento forzado en 2026

Norte de Santander.

Norte de Santander se consolidó como uno de los territorios más afectados por el desplazamiento forzado en Colombia durante los primeros cuatro meses de 2026, de acuerdo con el más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo.

El informe señala que entre el 1 de enero y el 30 de abril se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado masivo en el país, que afectaron a 8.249 personas.

De ese total, 1.941 corresponden a Norte de Santander, convirtiéndolo en el segundo departamento con mayor número de personas desplazadas, solo superado por Magdalena, que reportó 1.960 afectados.

La situación también se reflejó durante abril, cuando uno de los cinco eventos de desplazamiento masivo documentados en Colombia ocurrió en el municipio de Tibú.

Según la Defensoría, este hecho dejó 65 personas desplazadas y se sumó a las emergencias humanitarias registradas en Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca.

El reporte advierte que el departamento también enfrenta graves afectaciones por confinamiento.

Entre enero y abril se registraron eventos que limitaron la movilidad de aproximadamente 3.000 personas en Norte de Santander, fenómeno que continúa impactando a comunidades que quedan atrapadas en medio de las confrontaciones armadas y las restricciones impuestas por actores ilegales.

La Defensoría destacó que las principales causas de desplazamiento y confinamiento siguen siendo las amenazas contra la población civil, los homicidios, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la instalación de minas antipersonal y la presencia de artefactos explosivos en distintas regiones del país.

El informe también hace referencia a las afectaciones derivadas de fenómenos climáticos. En el caso de Norte de Santander, la entidad reportó que durante abril una creciente del río Ocaña provocó desplazamientos de familias y dejó varias veredas incomunicadas, situación que obligó a activar mecanismos de atención humanitaria.

A nivel nacional, la Defensoría documentó que más de 54.000 personas resultaron afectadas por desplazamientos forzados y confinamientos entre enero y abril de este año.

La entidad alertó que las comunidades indígenas y afrodescendientes continúan enfrentando impactos desproporcionados por cuenta del conflicto armado, las disputas territoriales y los factores ambientales.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a las comunidades en riesgo, especialmente en regiones como Norte de Santander, donde persisten escenarios de alta vulnerabilidad humanitaria asociados al conflicto armado y las emergencias climáticas.