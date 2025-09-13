Las autoridades dieron a conocer cinco alias de la red urbana del frente 36 en Medellín

Medellín

Continúan las investigaciones para poder capturar a las personas responsables del ataque terrorista en Medellín que terminó con el derribamiento de una torre eléctrica por parte de la guerrilla de las disidencias, frente 36. Recordemos que este ataque se dio, según las autoridades, como retaliación a la baja de alias Guillermino , uno de los principales cabecillas del grupo, y alias “Román”, comandante de comisión.

Con el paso de las horas, las autoridades han ido identificando de manera parcial a los integrantes de la red de apoyo al terrorismo del frente 36 del Bloque Magdalena Medio, al mando de alias “Calarcá” y con presencia en Medellín, quienes además serían los presuntos responsables del ataque. Según el afiche publicado por la gobernación de Antioquia con los alias, estos serían: alias "CHILY“, alias ”JONATHAN“, alias ”MALUCO", alias "MACHÍN“, alias ”COSTE“.

“Por ello ofrecemos hasta 10 millones de pesos por quienes nos ayuden a identificar sus nombres completos, sus actividades, de tal suerte que rápidamente puedan ser judicializados y puestos a órdenes de las autoridades”, dijo al respecto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

De estos alias las autoridades aún no tienen más información y por ello apelan a la voluntad de la ciudadanía para que colabore informando sobre los alias antes señalados.

Recordemos que justo un día después del ataque fue capturado un hombre que sería quien confeccionaba las prendas alusivas al frente 36 en la comuna trece de Medellín y conocido con el alias de “El Sastre”.