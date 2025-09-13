La Casetera rinde homenaje a las grandes del regional mexicano con “Reinas Gruperas”

La agrupación mexicana La Casetera, reconocida por su propuesta retro y vibrante, presenta su nuevo lanzamiento “Reinas Gruperas”, un popurrí que celebra el legado de las grandes intérpretes femeninas del regional mexicano. Con arreglos modernos y una interpretación vocal poderosa a cargo de Yuli Flores, la banda regia logra un homenaje emocionante que conecta generaciones.

Grabado en noviembre de 2024 durante su exitosa presentación en la Arena Monterrey, el popurrí incluye los temas “Quítame ese Hombre”, “Bombón Asesino”, “Bandido” y “Amor a la Mexicana”, éxitos que marcaron época en las voces de Ana Bárbara, Ninel Conde, Olga Tañón y Thalía. La Casetera los reinventa con su sello inconfundible, respetando la esencia original mientras los transforma en piezas actuales y festivas.

Conformada por Quirri Padilla, Fede Caballero, Paco López, Omar Hech y la voz de Yuli Flores, todos músicos con trayectoria en bandas icónicas, La Casetera reafirma su misión de honrar la historia musical latina y demostrar que los clásicos pueden seguir sonando vigentes.

Este lanzamiento se suma a su creciente repertorio, que incluye temas como “Amores Impuntuales”, una balada romántica sobre el desencuentro amoroso, y “Besitos en la Playa”, una canción alegre que transporta al oyente a un escenario tropical lleno de sabor y fantasía.