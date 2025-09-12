YOHAN USUGA rinde homenaje a Shakira en los premios monitor junto a 6 de los artistas vallenatos
El productor fue el acto principal de la gala en Barranquilla, donde recibió el reconocimiento como “Productor de la Década” y presentó una emotiva versión vallenata de los éxitos de la artista barranquillera.
En el marco de la sexta edición de los Premios Monitor Latino, celebrados en el Centro de Eventos La Puerta de Oro, el productor musical Yohan Usuga volvió a romper esquemas con una presentación inolvidable que rindió homenaje a una de las hijas más queridas de la ciudad: Shakira.
Por segundo año consecutivo, Usuga fue el encargado del acto principal del evento. En 2024, sorprendió al reunir a Arelys Henao, Paola Jara y Francy en un show que dio origen al proyecto Entre Tr3s. Este año, su apuesta fue aún más audaz: convocó a grandes exponentes del vallenato como Elder Dayan, Daniel Calderón, El Meke, Natalia Curvelo, y a jóvenes promesas como Samuel Morales y Camilo Sanz, para interpretar en versión vallenata algunos de los éxitos más emblemáticos de Shakira.
Canciones como “Inevitable”, “Te aviso, te anuncio”, “La Tortura”, “Soltera”, “Suerte” y “Chantaje” fueron transformadas con el sabor del vallenato, sorprendiendo al público y exaltando el folclor colombiano desde una perspectiva moderna y emotiva.
La noche culminó con un reconocimiento especial para Yohan Usuga, quien fue galardonado como “El Productor de la Década”, consolidando su lugar como uno de los nombres más influyentes y visionarios de la industria musical en Colombia.