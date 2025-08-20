IDEAM: Pronóstico del clima 20, 21 y 22 de agosto en Colombia: ¿en qué regiones lloverá y hará sol?

Clima el 17 y 18 de mayo en Colombia: IDEAM pronostica lluvias en 5 regiones los próximos días. Foto de Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico para los días miércoles 20, jueves 21 y viernes 22 de agosto de 2025.

Durante este periodo, se anticipan precipitaciones de diferente intensidad en gran parte del país, con mayor impacto en las regiones Pacífica, Caribe y Andina.

No obstante, se recomienda especial atención en áreas propensas a deslizamientos, crecientes súbitas e interrupciones en la movilidad.

¿Cuál es el pronóstico miércoles 20 de agosto?

La jornada estará caracterizada por un incremento notable de las precipitaciones en amplias zonas del territorio nacional. Las lluvias más intensas se concentrarán en la región Pacífica, el sur y centro de la Caribe, el norte de la Andina y el occidente de la Orinoquía.

Por otra parte, departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Guaviare se perfilan como los más afectados.

Por el lado de Bogotá se prevé cielo mayormente nublado con lluvias entre ligeras y moderadas durante las tardes y noches. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se esperan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

¿Cuál es el pronóstico jueves 21 de agosto?

Las condiciones atmosféricas mantendrán un patrón similar al del día anterior, con lluvias extendidas sobre las regiones Andina, Pacífica, Caribe y Orinoquía.

Asimismo, el mar Caribe colombiano y los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, así como el Eje Cafetero, los Santanderes y sectores de los Llanos Orientales, registrarán los acumulados más relevantes.

En contraste, el archipiélago de San Andrés y Providencia experimentará una reducción en la nubosidad y las precipitaciones, lo que representa una ligera mejoría respecto al día miércoles.

¿Cuál es el pronóstico viernes 22 de agosto?

Hacia el final de la semana laboral se espera una disminución de las lluvias en la Orinoquía y la Amazonía. Sin embargo, las regiones Andina, Caribe, incluyendo la zona insular, y Pacífica mantendrán precipitaciones de intensidad variable.

Desde otra perspectiva, los mayores acumulados se concentrarán en los departamentos de Magdalena, Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Bogotá persistirá el cielo nublado con lluvias ligeras a moderadas, principalmente en la tarde.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDEAM?