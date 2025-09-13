Hallan sin vida a agricultor en un reservorio en la vereda El Llano de Cucaita

Cucaita

En la madrugada de este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de César Hernán Leal García, de 51 años, en un reservorio ubicado en la vereda El Llano, sector salón comunal, en zona rural del municipio de Cucaita.

Las autoridades recibieron la alerta hacia la medianoche, cuando una llamada telefónica informó sobre la caída de una persona al agua. Al llegar al lugar, la pareja sentimental del fallecido, relató que en horas de la noche habían estado departiendo en un establecimiento tipo tienda, a un kilómetro del sitio donde ocurrió el deceso.

Según un informe preliminar, sobre aproximadamente las 9:30 p. m., el señor Leal salió en bicicleta hacia su residencia. Minutos después su pareja salió caminando detrás de él, pero al llegar a la vivienda y notar su ausencia, llamó a su hijo para que le ayudara a ubicarlo. Con la luz de la motocicleta observaron la bicicleta a un costado de la vía y posteriormente encontraron el cuerpo en el reservorio.

Tras el hallazgo, se solicitó la presencia de una ambulancia y de unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Samacá, que apoyaron la extracción del cuerpo y acompañaron a los familiares.

Cerca de la medianoche, Bomberos Voluntarios de Samacá recuperaron el cuerpo sin vida de una persona que cayó a un reservorio en la vereda El Llano, de #Cucaita.

El operativo contó con apoyo de @PoliciaColombia. La @FiscaliaCol adelantó los actos urgentes en la madrugada. pic.twitter.com/vJrtzPn9Q4 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 13, 2025

El comandante de Bomberos Samacá, Jefer González, señaló que “la operación de rescate se realizó hacia la 1:30 de la mañana, luego de que la Policía reportara el sitio exacto. Lamentablemente se confirmó el fallecimiento del señor Leal, agricultor y residente de la zona”.

Los bomberos aseguraron la zona y acompañaron a los familiares durante la emergencia. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a la Policía Judicial para los actos urgentes y el levantamiento, en coordinación con la Fiscalía.

“Es un hecho lamentable que enluta a una familia campesina de la región. Nuestro deber fue brindar apoyo en las labores de búsqueda, rescate y acordonamiento del lugar, junto con la Policía”, agregó el comandante González.