Golpe al ‘Clan del Golfo’: capturados 38 presuntos integrantes de esa organización criminal

JUDICIAL

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía dejó como saldo la captura de 38 presuntos integrantes del ‘clan del Golfo’. Entre ellos aparecen dos fichas claves de ese grupo criminal.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Carlos’, jefe de narcotráfico a quien se le atribuye la coordinación y comercialización de hasta seis toneladas de cocaína mensuales hacia Centroamérica y Estados Unidos.

En la lista de capturados, está alias ‘Prasca’, uno de los jefes financieros, posible encargado de recaudar hasta 900 millones de pesos al mes, producto de extorsión, microtráfico y minería ilegal.

“Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes”, indicó el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

En la redada cayeron cinco sicarios y reclutadores de menores de edad en colegios y sectores vulnerables.

Además, de la incautación de tres motocicletas, 29 celulares, un arma de fuego, 58 cartuchos, dispositivos electrónicos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.