Adriá Soriano logra un triunfo clave para que Colombia iguale la serie de Copa Davis ante Eslovaquia

Concluyó el primer día de la serie de Copa Davis entre Eslovaquia y Colombia, en busca de un cupo a los Qualifiers del certamen. Todo terminó empatado en Bratislava, tras un gran triunfo de Adriá Soriano en el cierre de la jornada.

Soriano llegaba a este juego en el Peugeot Arena con la obligación de ganar, tras la derrota a primera hora de Nicolás Mejía. El tenista colombo-español se impuso, contra todo pronóstico, a Lukas Klein, raqueta número uno del equipo rival.

Tras un tropiezo en el primer set, la raqueta número dos de Colombia remontó, ganando con suspenso sus dos parciales en el Tie-Break. El compromiso en la capital eslovaca terminó 3-6, 7-6 y 7-6.

En el juego que abrió la serie, la raqueta número 1 de Colombia cayó ante la 2 de Eslovaquia. Alex Molcan venció en dos sets a Nicolás Mejía, juego que terminó con parciales 6-4 y 7-6.

¿Qué partidos siguen en la serie?

Este sábado se jugarán los partidos restantes en la confrontación entre Eslovaquia y Colombia. El tercer punto se disputará en los dobles con el duelo entre Milos Karol y Lukas Klein ante Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez.

El cuarto punto lo estarán disputando las raquetas número uno de ambos países, Lukas Klein y Nicolás Mejía. De persistir el empate tras este juego, se llevará a cabo el encuentro definitivo entre las raquetas número 2, Alex Molcan contra Adrián Soriano.