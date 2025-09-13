Empresa Metro exige al concesionario garantías de seguridad para ciudadanos mientras avanzan obras

La empresa Metro emitió un oficio al concesionario Metro Línea 1, con varias exigencias para garantizar la seguridad de los bogotanos mientras avanzan las obras en la ciudad, luego de que en la noche de este viernes, se registrara un accidente en uno de los frentes de construcción del proyecto.

Entre las solicitudes está: garantizar la señalización horizontal y vertical en todos los frentes de obra, incluyendo límites de ancho de calzada, acorde a la línea amarilla, separación de carriles y otros elementos que mitiguen riesgos para la operación de TransMilenio y el tráfico mixto.

También exige designar un profesional para que, desde el centro de control de TransMilenio, coordine la ejecución de actividades y la circulación de maquinaria sobre la troncal.

A esto se suma, adoptar un tipo de cerramiento diferente a la polisombra en los frentes de obra que permita una circulación segura de los articulados.

Y a su vez, mantener permanentemente un programa de formación y capacitación para auxiliares de tráfico, con el fin de garantizar que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para apoyar de manera efectiva la operación vial durante la obra.

Cabe recordar que el accidente se registró en el frente de obra de la av. NQS con Diagonal 16 sur, en el que 4 ciudadanos resultaron heridos luego de que un elemento de la obra golpeó accidentalmente un bus de TransMilenio en medio de una maniobra realizada por una grúa.