VIDEO|Cuatro personas resultaron heridas por accidente en las obras del Metro de Bogotá

Bogotá D.C

En la noche de este viernes 12 de septiembre, se presentó un accidente en el sur de Bogotá que compromete la Primera Línea del Metro de la ciudad.

Un bus de Transmilenio iba pasando por la Avenida NQS con calle 16 sur, cuando una máquina amarilla de las obras del Metro cae directamente sobre este vehículo.

El articulado, que estaba transportando a los pasajeros, quedó destruido en la parte superior, con los vidrios rotos y cuatro personas resultaron heridas.

Desde la Empresa Metro indicaron que una vez…

Desde la Empresa Metro indicaron que una vez sucedió esto, se suspendieron las actividades de construcción y se están investigando las causas de esta situación.