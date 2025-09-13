Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió emergencia en empresa de Mamonal

Cartagena

En la tarde de este viernes, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió una emergencia en una empresa ubicada en la Zona Franca de La Candelaria, vía Mamonal, diagonal 30, kilómetro 9.

La situación fue atendida bajo el mando del teniente Franklin Hamilton y el sargento José Alarcón, quienes desplegaron una máquina extintora conducida por el cabo Jorge Pérez, con el apoyo de los bomberos Justo Cabarcas y Jorge Pérez.

Al llegar al lugar, se verificó que la novedad correspondía a una reacción de residuos de cal dentro del filtro de mangas del área de molienda para la producción de cal viva. El incidente generó un aumento de temperatura y liberación de humo a través de los sellos de las compuertas en la parte superior del filtro.

Como medidas inmediatas se procedió a la parada del proceso y la evacuación del área afectada. De manera conjunta se instaló el Puesto de Comando Unificado (PMU), conformado por el sargento José Alarcón (Bomberos de Cartagena) y personal de la empresa.

Posteriormente, se realizaron mediciones de temperatura en la tolva comprometida, en tres puntos y con intervalos de tiempo controlados, hasta confirmar el descenso a niveles seguros. Finalizadas las labores, el área fue entregada al ingeniero de proceso, responsable de la operación.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena recuerda a las empresas de la zona industrial la importancia de mantener actualizados sus planes de emergencia internos, reforzar la capacitación del personal y realizar inspecciones preventivas a los sistemas de filtración y manejo de materiales químicos para reducir riesgos asociados a reacciones no controladas.