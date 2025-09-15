Pico y placa Bogotá del 15 al 19 de septiembre: rotación y multas por incumplir con la medida/ Getty Images

El pico y placa en Bogotá es una de las principales estrategias de movilidad utilizadas por la Alcaldía para controlar el tráfico vehicular en la ciudad. En 2025, esta medida continúa en vigencia con algunas características clave que todo conductor debe conocer.

Se trata de una restricción de movilidad que aplica sobre los vehículos particulares según el último número de su placa. Su objetivo principal es reducir la congestión vehicular en las principales vías de la capital colombiana, especialmente en horas pico. Esta política, vigente desde hace varias alcaldía, ha ido evolucionando con el tiempo y actualmente incluye medidas más amplias, como la posibilidad de pago para circular libremente.

Lea también: Cortes de agua en Bogotá del 15 al 19 de septiembre: Soacha, Funza, Mosquera y Madrid con suspensión

¿Cómo funcionará el nuevo pico y placa en Bogotá en 2025?

La medida que restringe la movilidad opera en un horario específico, pues de acuerdo con la Secretaría de Movilidad, va de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Sin embargo, existe una medida que permite que los vehículos puedan circular sin importar que tengan restricción.

Cómo quedó el pico y placa en Bogotá: semana del 15 al 19 de septiembre

Lunes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Martes 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Miércoles 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Jueves 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Viernes 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Sábado 20 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

No aplica la medida de pico y placa Domingo 21 de septiembre: No aplica la medida de pico y placa

Lea también: Pico y placa solidario en Bogotá: ¿Cuánto valen 12 meses? Revise y evite la restricción en 2025

Pico y placa solidario Bogotá

El Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los conductores circular en Bogotá durante los días y horarios restringidos por la medida de pico y placa. Para acceder a este beneficio es necesario realizar un pago, el cual habilita un permiso especial de movilidad.

Esta opción resulta clave para quienes necesitan usar su vehículo de manera constante, ya sea por motivos laborales, médicos o personales. Además, contribuye a ordenar el tráfico de la capital al ofrecer una salida regulada para quienes no pueden ajustarse a las limitaciones de circulación.

Lea también: Esta es la normativa para luces de moto en Colombia: Multa de 15 SMLDV por incumplirla en 2025

¿Qué se necesita para inscribirse en el Pico y Placa Solidario?

Los propietarios de carros deben cumplir con ciertas condiciones básicas: estar inscritos en el RUNT, contar con el SOAT vigente, tener la revisión técnico-mecánica al día (cuando aplique) y no registrar multas de tránsito pendientes. El sistema valida esta información de forma automática antes de aprobar la solicitud.

Pico y placa solidario: pasos para realizar el trámite

Consultar el simulador de tarifas en línea.

Llenar el formulario de registro con sus datos.

Verificar la información ingresada.

Realizar el pago en línea.

Completar un módulo de sensibilización que se exige una vez al año.

El pago se efectúa a través de PSE. Si por alguna razón la transacción no queda registrada de inmediato, la entidad cuenta con un plazo de hasta 15 días hábiles para revisar y confirmar el proceso.

De esta manera, el Pico y Placa Solidario se consolida como una opción flexible para quienes requieren usar su vehículo en Bogotá sin restricciones horarias.

Multa por incumplir el pico y placa

Según lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que impone las multas de tránsito, incumplir con la medida del pico y placa acarrea una multa. Esto se incluye dentro de la categoría tipo C, lo que equivale a una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

El costo por contravenir la normativa del Pico y Placa se calcula en más de $711.750 COP para este 2025, sin incluir los costos asociados al servicio de grúa y la inmovilización del vehículo.