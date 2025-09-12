Heredero se suma al Festival Popular al Parque 2025

El artista Heredero, conocido por su éxito viral “Coqueta”, será uno de los protagonistas de la segunda edición del Festival Popular al Parque, que se celebrará el 27 y 28 de septiembre en el Parque Simón Bolívar con entrada libre. Su participación representa un momento especial para el evento, que busca exaltar las raíces musicales del país en un espacio abierto a toda la ciudadanía.

¿Quién es Heredero?

Feizar Orjuela, más conocido como Heredero, nació en la vereda Pajarito, en Macaravita, Santander. Su historia es la de un artista que emergió desde lo rural con talento autodidacta: construyó su primera guitarra artesanal, aprendió observando músicos locales y comenzó a componer desde niño. Antes de consolidarse como músico, trabajó como conductor, obrero y emprendedor junto a su esposa en una fábrica de empanadas, con la que financió sus primeros proyectos musicales.

También puede leer Yeison Jiménez conquista Latinoamérica con “Se Acabó” y anuncia gira mundial

Su propuesta artística defiende las raíces campesinas y carrangueras. “Coqueta”, su tema más conocido, ha sido llamado por algunos medios como un “himno moderno de la carranga”, con más de 100 millones de visualizaciones. También ha destacado con “Sabor a derrota”, que lo posicionó entre los artistas más escuchados en Colombia a finales de 2024.

Un cartel de lujo

El festival, creado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 902 de 2023, contará con la presencia de artistas como Alan Ramírez, Alzate, Edén Muñoz, Giovanny Ayala, Jhon Álex Castaño, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez, Ela Prieto, Andrés Franco ‘El agropecuario’, Kelly Cárdenas y Kevin Leiva.

El talento bogotano estará representado por agrupaciones distritales como Banda La Conexión, Carranwest, La Reseña y Verde Monte, que fusionan sonidos populares con propuestas urbanas y contemporáneas.

Festival Popular al Parque 2025, 27 y 28 de septiembre Parque Simón Bolívar – Entrada libre