Yeison Jiménez conquista Latinoamérica con “Se Acabó” y anuncia gira mundial

El cantante colombiano Yeison Jiménez, ícono de la música regional-popular, ha logrado un hito sin precedentes: su más reciente sencillo “Se Acabó” alcanzó el #1 en las radios de ocho países latinoamericanos de forma simultánea: Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

“Esto es un hecho histórico para mí y mi carrera… Me siento orgulloso de venir cumpliendo sueños y de llevar mi música a diferentes países. Este es el inicio de todo lo que viene”, expresó Yeison.

El video oficial, grabado en una mina abandonada cerca de Bogotá, ya supera los 6 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify acumula cerca de 2 millones de reproducciones. En TikTok, más de 13 mil publicaciones han usado el sonido oficial, consolidando su impacto viral.

Además, su colaboración con la española Natalia Jiménez en el tema “Pedazos” ha sido otro éxito rotundo, posicionándose en el Top 5 de la radio pop mexicana. El video, con más de 5 millones de vistas, fue grabado entre España, México y Colombia, y refleja la fuerza emocional de una ruptura amorosa.

Próxima parada: el mundo

Yeison Jiménez se prepara para su World Tour 2025, con fechas confirmadas en:

🇺🇸 Estados Unidos

19 sep: Orlando

20 sep: Chicago

21 sep: San José

03 oct: New York

04 oct: New Jersey

🇨🇦 Canadá

26 sep: Toronto

27 sep: Calgary

🇪🇸🇮🇹 Europa