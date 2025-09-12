Más de 400 bandas y artistas emergentes se postularon al “Mamá Estoy Triunfando Fest 2025”

El Movistar Arena junto con Radioacktiva, ratifican su compromiso con la promoción del talento nacional a través de “Mamá Estoy Triunfando Fest 2025”, un escenario que abre sus puertas a las nuevas generaciones de artistas en Colombia. En esta segunda edición, la convocatoria superó las 400 bandas y artistas emergentes, que enviaron sus demos con el sueño de presentarse en uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado conformado por Camilo Ramírez, Coordinador Nacional de Radioacktiva, referente en la industria musical y en la promoción de artistas en Colombia y Luis Carlos Guerrero, reconocido director de los programas Correo de la Noche y Rock N’ Gol, con amplia trayectoria en el análisis y difusión de la cultura rock en el país. Ambos son los responsables de elegir a los semifinalistas, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su talento en las eliminatorias que se realizan hasta el18 de septiembre.

Cortesía: “Mamá Estoy Triunfando Fest 2025” Ampliar

Posterior, los finalistas llegarán al escenario del Movistar Arena, donde vivirán la experiencia de compartir tarima con reconocidas bandas como Superlitio y V for Volume, en un festival que se consolida como plataforma para la proyección de nuevos artistas. “En el Movistar Arena creemos en el poder transformador de la música y por eso queremos abrir este espacio para que las bandas emergentes puedan crecer, mostrarse ante nuevas audiencias y vivir la experiencia de presentarse en un escenario de talla mundial. Mamá Estoy Triunfando Fest es nuestra forma de apoyar y visibilizar a quienes representan el futuro de la música en Colombia”, dice Carlos Yepes, Gerente Comercial del Movistar Arena.

Con esta edición del festival, el Movistar Arena reafirma su apuesta por el talento local y brinda oportunidades a los artistas emergentes, convirtiéndose en un trampolín para quienes sueñan con conquistar la industria musical. Durante estos siete años de operación, el recinto se ha consolidado como un referente de país, recibiendo a más de 600 artistas, realizado más de 450 shows y reunido a más de 3,2 millones de espectadores, aportando de manera significativa a la economía y a la proyección cultural de Colombia.