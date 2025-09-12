🔴 EN VIVO | Etapa 19 de la Vuelta España: siga acá a los ciclistas colombianos

Este viernes 12 de septiembre se presenta el turno para una <b>jornada llana en la etapa 19 de la Vuelta España en su 80° edición</b>, será un recorrido de<b> 161 km entre Rueda y Guijuelo</b>, con un sprint intermedio cuando resten 57 km para la línea de meta, en el municipio español de Salamanca. Se prevé que se dé una llegada masiva en la meta, en una <b>jornada tranquila antes del último día de alta montaña, </b>aunque si se formase una fuga grande podría poner en aprietos al pelotón. En la antepenúltima oportunidad de los equipos para trabajar en pro de asegurar la llegada en el sprint.Lea también:<a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/en-vivo-etapa-18-de-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-los-colombianos-en-la-contrarreloj/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/en-vivo-etapa-18-de-vuelta-espana-siga-aca-el-recorrido-de-los-colombianos-en-la-contrarreloj/"><b> Filippo Ganna rompió el cronómetro y venció en etapa 18 de la Vuelta España: resultados y momentos</b></a>Tras la fracción de contrarreloj individual, en el que el ganador fue el ciclista italiano <b>Filippo Ganna</b> en los 12 km recorridos en Valladolid. El segundo en la clasificación general, <b>Joao Almeida,</b> le recortó 10″ <b>al líder Jonas Vingegaard</b>, que aún defiende el liderato a menos de tres días para que finalice la última de las tres grandes competencias de ciclismo con ventaja de 40″. Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/11/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-tras-contrarreloj-de-etapa-18/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/11/clasificacion-general-vuelta-espana-asi-quedaron-los-colombianos-tras-contrarreloj-de-etapa-18/"><b>Clasificación general Vuelta España: Así quedaron los colombianos tras contrarreloj de etapa 18</b></a>El mejor de los colombianos es<b> Harold Tejada en la casilla número 12° a 15′45″</b>, quien ha sido protagonistas en varias fugas de las etapas de media y alta montaña. La única <b>victoria de Etapa fue para Egan Bernal en la fracción 16, </b>dejando de lado la clasificación general para ir por los objetivos inmediatos.