Vuelta a España

Clasificación general Vuelta España: Así quedaron los colombianos tras contrarreloj de etapa 18

Se llevó a cabo la última fracción de cronómetro de la ronda ibérica.

Egan Bernal en la contrarreloj por equipos / Getty Images

Egan Bernal en la contrarreloj por equipos / Getty Images / Tim de Waele

Filippo Ganna fue el vencedor de la etapa contrarreloj de la Vuelta España. La jornada 18 contó con un recorrido de 12.2 kilómetros en un circuito trazado en la ciudad de Valladolid, luego de que fuera recortado, pues originalmente era de 27 km, pero por motivos de seguridad, se tomó esta decisión.

El pedalista del INEOS hizo un tiempo de 13 minutos, seguido del australiano Jay Vine, que quedó a poco menos de un minuto con el registro de 13.01,79. Finalmente, el portugués Joao Almeida hizo tremenda presentación y acabó en el tercer puesto del día, a 8 segundos de Filippo Ganna.

Repase acá la etapa 18 de la Vuelta España

¿Cómo le fue a los colombianos en la contrarreloj?

El primero en tomar partida de los colombianos fue Brandon Rivera (Ineos) y terminó en el puesto 152 a 2 minutos y 24 segundos. Luego salió Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PstNL) y quedó en la casilla 96 a 1 minuto y 25 segundos.

Los últimos tres fueron Santiago Buitrago, Egan Bernal y Harold Tejada. Buitrago concluyó en el puesto 35 a 44 segundos, Bernal no tuvo una buena jornada y acabó en la ubicación 143 a 2 minutos y 3 segundos.

Finalmente, el mejor colombiano del día fue Harold Tejada, que acabó en el puesto 20. Su tiempo en la crono fue de 13 minutos, 27 segundos, a 26 segundos de diferencia respecto a Ganna.

Resultados de la etapa 18

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Filippo GannaIneos13′00″
2.Jay VineUAE Team+1″
3.Joao Almeida UAE Team+8″
20.Harold TejadaAstana+26″
35.Santiago BuitragoBahrain Victorious+44″
96Guillermo Martínez Team Picnic +1′25″
143Egan Bernal INEOSINEOS
152Brandon RiveraINEOS+2′24″

Almeida puso en aprietos a Vingegaard en la general

El portugués fue el tercer mejor tiempo del día y, tras bonificar dos segundos, le recortó 10″ al líder de la general, Jonas Vingegaard. Así las cosas, la diferencia para las últimas dos etapas es de apenas 40 segundos, que tendrá que defender el danés si quiere ganar su primera Vuelta España.

Este es el premio que recibirá Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Por parte de los colombianos, Harold Tejada se mantiene como el mejor, en la casilla 12 a 15 minutos y 45 segundos de diferencia con el líder. Egan Bernal perdió una colocación y pasó a ocupar el puesto 16 a 34 minutos y 47 segundos, mientras que Santiago Buitrago está en la casilla 15 a 34′19″.

Clasificación general tras la etapa 18

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma65:07:13
2.Joao AlmeidaUAE Team+40″
3.Thomas PidcockQ36.5 Pro+2′39″
12.Harold TejadaAstana+15′45″
15.Santiago BuitragoBahrain Victorious +34′19″
16.Egan BernalINEOS+34′47″
54.Guillermo MartínezTeam Picnic+2H04′32″
65.Brandon RiveraINEOS+2H22′32″

¿Cómo se correrá la etapa 19?

Tendrá lugar este viernes entre Rueda y Guijuelo, con un trazado de 161.9 kilómetros. Será una etapa con algunos repechos, pero no habrá puertos de montaña, por lo que se dispone para un final de velocistas.

La jornada que decidirá todo se traslada al sábado, en la última gran fracción, que será de 164.8 km. Habrá dos puertos de tercera, uno de segunda, otro de primera, y la meta será fuera de categoría a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar en Puerto de Navacerrada.



El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad