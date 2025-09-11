Clasificación general Vuelta España: Así quedaron los colombianos tras contrarreloj de etapa 18

Filippo Ganna fue el vencedor de la etapa contrarreloj de la Vuelta España. La jornada 18 contó con un recorrido de 12.2 kilómetros en un circuito trazado en la ciudad de Valladolid, luego de que fuera recortado, pues originalmente era de 27 km, pero por motivos de seguridad, se tomó esta decisión.

El pedalista del INEOS hizo un tiempo de 13 minutos, seguido del australiano Jay Vine, que quedó a poco menos de un minuto con el registro de 13.01,79. Finalmente, el portugués Joao Almeida hizo tremenda presentación y acabó en el tercer puesto del día, a 8 segundos de Filippo Ganna.

Repase acá la etapa 18 de la Vuelta España

¿Cómo le fue a los colombianos en la contrarreloj?

El primero en tomar partida de los colombianos fue Brandon Rivera (Ineos) y terminó en el puesto 152 a 2 minutos y 24 segundos. Luego salió Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PstNL) y quedó en la casilla 96 a 1 minuto y 25 segundos.

Los últimos tres fueron Santiago Buitrago, Egan Bernal y Harold Tejada. Buitrago concluyó en el puesto 35 a 44 segundos, Bernal no tuvo una buena jornada y acabó en la ubicación 143 a 2 minutos y 3 segundos.

Finalmente, el mejor colombiano del día fue Harold Tejada, que acabó en el puesto 20. Su tiempo en la crono fue de 13 minutos, 27 segundos, a 26 segundos de diferencia respecto a Ganna.

Resultados de la etapa 18

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Filippo Ganna Ineos 13′00″ 2. Jay Vine UAE Team +1″ 3. Joao Almeida UAE Team +8″ 20. Harold Tejada Astana +26″ 35. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +44″ 96 Guillermo Martínez Team Picnic +1′25″ 143 Egan Bernal INEOS INEOS 152 Brandon Rivera INEOS +2′24″

Almeida puso en aprietos a Vingegaard en la general

El portugués fue el tercer mejor tiempo del día y, tras bonificar dos segundos, le recortó 10″ al líder de la general, Jonas Vingegaard. Así las cosas, la diferencia para las últimas dos etapas es de apenas 40 segundos, que tendrá que defender el danés si quiere ganar su primera Vuelta España.

Este es el premio que recibirá Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España

Por parte de los colombianos, Harold Tejada se mantiene como el mejor, en la casilla 12 a 15 minutos y 45 segundos de diferencia con el líder. Egan Bernal perdió una colocación y pasó a ocupar el puesto 16 a 34 minutos y 47 segundos, mientras que Santiago Buitrago está en la casilla 15 a 34′19″.

Clasificación general tras la etapa 18

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma 65:07:13 2. Joao Almeida UAE Team +40″ 3. Thomas Pidcock Q36.5 Pro +2′39″ 12. Harold Tejada Astana +15′45″ 15. Santiago Buitrago Bahrain Victorious +34′19″ 16. Egan Bernal INEOS +34′47″ 54. Guillermo Martínez Team Picnic +2H04′32″ 65. Brandon Rivera INEOS +2H22′32″

¿Cómo se correrá la etapa 19?

Tendrá lugar este viernes entre Rueda y Guijuelo, con un trazado de 161.9 kilómetros. Será una etapa con algunos repechos, pero no habrá puertos de montaña, por lo que se dispone para un final de velocistas.

La jornada que decidirá todo se traslada al sábado, en la última gran fracción, que será de 164.8 km. Habrá dos puertos de tercera, uno de segunda, otro de primera, y la meta será fuera de categoría a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar en Puerto de Navacerrada.







