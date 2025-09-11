Jueves 11 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento de armenia, Quindío en sentencia de primera instancia absolvió del delito de prevaricato por acciones a los exdiputados del Quindío Néstor Jaime cárdenas Jiménez, Luis Alberto rincón quintero, César Londoño Villegas, Margarita María Jiménez Tafur, Luz Mery Bedoya de López, Mary luz Ospina García y Mariet Vanegas Castillo.

De acuerdo con los elementos de conocimiento y elementos materiales probatorios recaudados por despacho judicial, se tiene que la Asamblea Departamental del Quindío, aprobó a iniciativa de la Gobernadora de la época Sandra Paola Hurtado Palacio cuatro proyectos de ordenanzas, que fueron ampliamente cuestionados por la comunidad en general, al indicarse que los mismas fueron presentados y aprobados ad portas de terminarse el periodo de su mandato y comprometiendo con ello vigencias futuras que limitarían la nueva administración en su autonomía territorial y presupuestal.

Según el fallo, los testigos ofrecidos por la Fiscalía no aportaron prueba técnica, directa ni contundente sobre la comisión del delito de prevaricato por acción por parte de los diputados investigados. Sus declaraciones estuvieron marcadas por valoraciones subjetivas, percepciones políticas, desconocimiento técnico y falta de precisión normativa.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El despacho, al valorar el contexto en el que se expidieron las ordenanzas 010, 011, 012 y 015 de 2015, advierte que el trámite legislativo seguido por la Asamblea Departamental se desarrolló en forma regular, conforme a su reglamento interno. No hubo ninguna anomalía procedimental que impidiera a los diputados ejercer su facultad constitucional de expedir normas departamentales.

Sin embargo, tanto la Procuraduría como la Fiscalía apelaron la decisión del juez de primera instancia, por lo que se debe esperar que un juez de segunda instancia resuelva la apelación si deja en firme este fallo o cambia el sentido absolutorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La firma Márquez y Fajardo presentó al municipio de Salento los estudios de factibilidad para la construcción del teleférico que va desde autopistas del café hasta el parque principal del municipio de Salento

Hernando Márquez, representante de la firma constructora explicó que “es un proyecto importante para la región, para el Quindío, para el turismo, para aquel destino que es nuestro querido Salento que va a solucionar mucho de los problemas que se generan en alta temporada.

Sobre lo que sigue indicó “del teleférico ya es un proceso que el municipio como tal viene y hace los estudios y nos hace las observaciones que tenga, son los estudios que presentamos y nosotros simultáneamente vamos buscando el cierre financiero que es una inversión de 720 mil millones pesos, es decir 160 millones de dólares a hoy.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío exhortó al Gobierno Nacional a terminar la obra de doble calzada Armenia- Calarcá y no dejarla a la mitad por falta de recursos

No paran las reacciones de diferentes sectores en el departamento porque la obra llegará solo hasta La María y no hasta el municipio de Calarcá por falta de recursos y debido al déficit fiscal del Gobierno Nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis evidenció su malestar por la situación y los inconvenientes para acceder a los recursos del estado para el desarrollo de las obras en la región. Considera es un tema muy preocupante por lo que busca con los representantes a la Cámara para lograr tener un espacio con el Instituto Nacional de Vías.

Fue enfático en decir que el objetivo es que se generen los recursos y que se termine la obra en su totalidad puesto que ya empezó la intervención y no puede quedar hasta la mitad del trayecto.

Aseguró que los proyectos que vienen impulsando desde el gobierno departamental no están buscando que sean financiados por el Gobierno Nacional porque no tienen la puerta abierta por eso apuntan a recursos propios o de regalías. Recordemos que faltan 120 mil millones de pesos para culminar la obra en su totalidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en el Quindío instan a la comunidad a movilizarse ante la crisis de la salud, desde la personería de Armenia advierten sobre más de 700 casos de vulneración para el acceso a la salud

Frente a la compleja situación que vive el departamento por la falta de pago de las deudas de EPS a las instituciones prestadoras de salud, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis instó a la comunidad a salir a las calles y reclamar los derechos para acceder sin barreras a la salud. Advirtió que la Nueva EPS no quiere pagarle a los hospitales y clínicas lo que adeuda lo que incrementa la preocupación por el complejo panorama.

Enfatizó en que vienen realizando unas mesas de trabajo con el fin de encontrar soluciones y envío un llamado a la ciudadanía a salir a las calles para exigir las garantías en el servicio.

Informó que el viernes 12 de septiembre se espera la visita de la agente interventora de la Nueva EPS para establecer una mesa de inspección y flujo de recursos por eso son altas las expectativas ante la apremiante situación en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En ese mismo sentido el abogado Juan David Rivera que es el personero delegado para los derechos humanos de la personería de Armenia dio a conocer que en lo corrido del año ya son más de 700 casos por vulneración al derecho a la salud que han atendido en la entidad.

Dijo que han identificado que la principal atención o requerimiento de los ciudadanos es la entrega de medicamentos lo que ha originado una situación compleja en cuanto al cierre de prestación de servicios a los usuarios de la Nueva EPS.

Reconoció que esta EPS es la que mayor incidencia tiene en la ciudad y con la mayor parte de usuarios por eso considera que desde la Personería que el derecho que más se vulnera es el derecho fundamental a la salud. Además, destacó que es alto el incremento en la interposición de las acciones de tutela lo que genera el actuar del aparato judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro activa su Plan Hospitalario de Emergencias, priorizando la atención de los casos más críticos y vitales en el servicio de urgencias, optimizando los recursos disponibles y garantizando una adecuada y oportuna atención en consulta externa para evitar el colapso del servicio de urgencias.

Estas medidas se tomaron debido a la Alerta Roja Hospitalaria en que se encuentra el departamento del Quindío, donde, según lo anunció la Secretaría de Salud Departamental “la ocupación de los servicios de urgencias de mediana y alta complejidad superan actualmente el 150%”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Universidad del Quindío se convirtió en epicentro de un llamado fundamental a la acción en el Primer Encuentro Nacional Ciudades sin suicidio, realizado en el auditorio Euclides Jaramillo Arango, donde los expertos destacaron la importancia de la implementación de la nueva Ley de Salud Mental (Ley 2460 de 2025) para enfrentar esta problemática de salud pública.

La psicóloga Ángela Gómez, de la Fundación Construyéndonos, que está liderando todo este foro. dijo que este colectivo de ciudades sin suicidio busca trabajar de forma articulada para enfrentar los desafíos de la salud mental en la población en especial en niños, niñas y adolescentes que es una de la población en mayor riesgo por el alto consumo de sustancias psicoactivas

Indicó que “en tres meses en la línea de apoyo en salud mental atienden 30 llamadas al día donde solo tienen un psicólogo por turno y a ver meses estamos colapsados y una atención en crisis puede demorarse desde 20 minutos hasta 7 horas, la línea de atención es +57 606 735 9950

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades judiciales y de salud investigan la muerte de un hombre que al parecer se intoxico con Yagé durante un ritual espiritual en el municipio de la Tebaida en el Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Residentes del sector del coliseo del Café de Armenia radicaron derecho de petición frente a las obras y evidenciaron su malestar por la falta de información

Esta semana iniciaron las obras de alcantarillado en la calle segunda norte lo que originó el cierre de la vía. Precisamente el presidente de la junta de acción comunal del barrio Los Profesionales de la ciudad, Julián Andrés Londoño evidenció su inconformidad por la situación debido a que no hubo socialización para evitar los traumatismos en materia de movilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, aseguró que radicó un derecho de petición ante la secretaría de Infraestructura y de Tránsito con el fin de conocer en detalle las acciones relacionadas con la contingencia en cuanto al tráfico vehicular, tráfico peatonal y prevención de accidentes.

Fue claro que con el cierre actual ya han evidenciado problemáticas de movilidad y de la afectación económica al sector comercial de la zona por lo que proyectan que la situación empeore con las obras que serán más grandes en dicho sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Agricultura, avanza con éxito en el convenio suscrito con la Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt, que busca brindar atención médico-veterinaria a caninos y felinos en condición de vulnerabilidad en los 12 municipios del departamento.

Hasta el momento, en estas tres jornadas se han beneficiado cerca de 60 animales de Circasia, Córdoba, La Tebaida, Génova y Salento, y se espera que en las próximas semanas se sumen los demás municipios del territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión de 100.000 Millones de pesos la Constructora Márquez y Fajardo inauguró el Centro Médico Zonata ubicado en la avenida Centenario al norte de Armenia al lado de la clínica Avidanti.

Aunque fue oficialmente inaugurado y entregado a los inversionistas, el centro médico aún no entra en funcionamiento

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hernando Márquez de Márquez y Fajardo explicó que “el centro médico consta de tres sótanos de parqueaderos, primero y segundo piso áreas comerciales de medicina, tercer piso tendrá cuatro quirófanos, además 120 consultorios médicos del cuarto al noveno piso, en el piso 10 estará la Clínica Gómez Arbeláez y piso 11 y 12 el hotel de bienestar y salud”

Se espera que en cinco meses los quirófanos estén en pleno funcionamiento al igual que el hotel.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con más de 1.800 citas de negocio, 200 alianzas estratégicas y 80 negociaciones cerradas en un solo día, Expo Oferturismo 2025 se consolidó como una de las principales vitrinas turísticas de la región. El evento, liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío con el respaldo del Gobierno departamental, se convirtió en una plataforma clave para promover el destino bajo la marca “Quindío, Corazón de Colombia”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, continúa consolidando su compromiso con la internacionalización y el fortalecimiento de vínculos académicos a nivel global. En esta oportunidad, la institución celebra la llegada de nuevos integrantes a su comunidad académica internacional.

De manera especial, dio la bienvenida al arquitecto Mario Enrique Rodríguez Juárez, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro (México), quien durante su estancia compartirá su conocimiento y experiencia con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, aportando a la formación integral y al intercambio de saberes.

Así mismo, la UGC Armenia recibió a tres estudiantes de movilidad académica provenientes de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco (Perú), quienes se integran al programa de Ingeniería Agroindustrial para cursar un semestre internacional. Esta experiencia les permitirá fortalecer sus competencias profesionales mientras viven un enriquecedor proceso de intercambio cultural.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

900 emprendimientos hacen parte de la estrategia de economía popular en el Quindío

La gobernación del departamento en trabajo articulado con la cámara de comercio lleva a cabo la estrategia de economía popular que abarca el acompañamiento, capacitación y fortalecimiento a los microempresarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaria de turismo del Quindío, Juana Gómez reconoció la importancia del proyecto de emprendimientos en los 12 municipios en sectores como gastronomía, tiendas, salones de belleza, vendedores de arepas entre otros.

Señaló que contarán con una ruta de asistencia técnica que se desarrolla a través de un convenio con la cámara de comercio de Armenia y del Quindío.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada destacó el convenio con la gobernación departamental que fusionará recursos y el compromiso con el bienestar social.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Colombia ha venido diversificando sus alianzas de cooperación con los países del Sur Global a través de 26 iniciativas en África y Asia y 19 programas con América Latina y el Caribe, con las cuales se impulsan sectores como agricultura sostenible, transición energética, cultura y construcción de paz.

En el marco del evento «La Innovación en la Cooperación Sur-Sur», que se realiza en Armenia, Quindío, la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), Eleonora Betancur, informó que en América Latina y el Caribe, el énfasis está en el fortalecimiento de instituciones y políticas públicas, el sector agropecuario, la cultura, el medioambiente y la educación.

“Esto refleja una apuesta por consolidar capacidades estatales, impulsar el desarrollo rural, promover la identidad cultural, cuidar los ecosistemas y ampliar el acceso al conocimiento”, explicó

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis solicitó la renuncia a tres secretarios de despacho de la administración departamental

Ellos el secretario de salud, Carlos Alberto Gómez Chacón, el de infraestructura Juan Guillermo Agudelo y el secretario de las TIC Héctor Fabio Hincapié, se espera que en las próximas horas se conozca los nombres de los nuevos funcionarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, En la segunda jornada, de la copa de la fe de futbol los sacerdotes de la Diócesis de Armenia volvieron a perder y por goleada 5 a 1 contra Girardot y hoy jugarán frente a Socorro y San Gil Santander a las 8 de la mañana en el estadio Alpidio Mejía de La Tebaida.

La Selección Quindío femenina sub-19 de voleibol avanzó invicta a la segunda ronda del Campeonato Nacional Femenino, que se inició el pasado 8 de septiembre y se extenderá hasta el 14, en Cartagena, Bolívar. El equipo cafetero cerró la primera fase con puntaje perfecto, consolidándose como uno de los grandes candidatos al título del certamen.