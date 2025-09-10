Miércoles 10 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Sigue el rifirrafe judicial entre la representante a la cámara del partido liberal del Quindío, Sandra Aristizábal y la integrante del centro democrático Mariana Chálela

Esto debido a que un juez de la república en fallo de primera instancia en respuesta a una acción de tutela protegio los derechos el buen nombre y la honra de la congresista que ordena a la demandada retirar de las redes sociales videos con mensajes ofensivos contra la persona de la representante.

En las últimas horas la Joven integrante del Centro Democrático en el Quindío anunció que impugnara la decisión de un Juez en primera instancia, que le da la razón a la Representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Bibiana Aristizábal, argumentando que se esta violentando la libertad de expresión.

El 80% de los consumidores de sustancias psicoactivas que ingresan a primer semestre de la Universidad del Quindío ya vienen con ese problema desde el colegio.

Así lo confirmó el rector de la uniquindio, Luis Fernando Polanía que señalo que el alma mater no es ajena a esa situación porque también es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, lo que sucede en Armenia, en el Quindío, en Colombia.

El rector agregó “el llamado que hacemos y lo hice en la última reunión que tuvimos con el secretario de Educación Municipal y con los rectores de la Red IQ es que no solamente es un problema de la universidad, de los colegios, sino también un problema de la familia y del estado en general y en ese sentido es que lo debemos abordar.

nosotros estamos dando unas soluciones en aras de beneficiar la sana convivencia y sobre todo un problema crítico que teníamos en la Facultad de Ciencias Básicas y Humanas y lo hemos venido logrando, pero la satisfacción no es completa porque bueno, solucionamos ese problema, pero todavía sigue mucha gente consumiendo y digamos que el logro mayor sería cuando ya esos consumidores realmente disminuyan y ese problema del microtráfico no se ve no se dé porque infortunadamente no somos ajenos a esa realidad.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yuri Estefanía Galvis Orrego y Marla Parra Gil, presuntas responsables de almacenar estupefacientes en una vivienda de Quimbaya (Quindío).

Un fiscal de la Seccional Quindío les formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las procesadas no aceptaron los cargos.

Uniformados de la Policía Nacional realizaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio Buena Vista de Quimbaya (Quindío), donde hallaron más de 2 kilos de marihuana y 693 gramos de cocaína. Además, capturaron en flagrancia a las dos mujeres que al parecer almacenaban los estupefacientes para después comercializarlos al menudeo

Hay indignación en el municipio de Calarcá en el Quindío, porque el conductor de un vehículo de una empresa de gas atropello y mato a un perro en el barrio Manantial, lo insólito es que el conductor huyo del lugar del siniestro vial

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos al conocer el lamentable hecho, rechazó que el conductor de la empresa Vida Gas que provocó el fatal desenlace de la muerte del perrito, huyera del lugar sin auxiliar al canino, sin embargo manifestó que directivas de la empresa anunciaron que el conductor se presentará a la fiscalía para que responda por este hecho.

Aparatoso accidente de Tránsito en Armenia, varios vehículos involucrados y el presunto responsable huyó del lugar

El caso se registró en la carrera 23 en el sector de los Álamos de la ciudad donde un vehículo particular aparentemente no respetó la señal de pare y se llevó por delante a una motocicleta que transitaba por la vía.

En el hecho otra moto y un automóvil resultaron involucrado, pero lo más insólito del caso es que en un video que circula en redes sociales quedó registrado como el presunto responsable huye del lugar.

El secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño confirmó que efectivamente quien provocó el siniestro se dio a la fuga y en los registros no alcanzan a identificar la placa. Mencionó que por fortuna las lesiones no fueron de consideración a pesar de lo aparatoso del choque.

En el Quindío alertan por la crítica situación de salud debido a la falta de pago de deudas de la Nueva EPS que pone en riesgo la prestación de los servicios

Recordemos que tres instituciones de salud han suspendido o restringido los servicios para los más de 200 mil usuarios de la Nueva EPS en el departamento, la clínica San Rafael, la Sagrada Familia y el hospital San Juan de Dios debido a los incumplimientos en los pagos de las deudas.

El panorama tiende a empeorar así lo advierte el presidente de la asociación quindiana de hospitales públicos, Juan David Arango quien señaló que en especial con Nueva EPS se está presentando la dificultad.

Advirtió que las carteras que tiene esta EPS con las instituciones son demasiado altas que ponen en riesgo la continuidad de los servicios y la estabilidad financiera.

Recordó que el hospital San Juan de Dios cerró servicios a los usuarios lo que ha generado mayor problemática teniendo en cuenta que se genera un retraso en las remisiones para lograr ubicar de manera efectiva a los pacientes que requieren atenciones en niveles de mayor complejidad como el San Juan.

Destacó que en una reunión reciente con la Nueva EPS dieron a conocer que esta semana realizaron giros a las diferentes instituciones con el objetivo de normalizar los servicios de salud.

Mañana jueves 11 de septiembre y el viernes 12 se espera que en Armenia se lleve a cabo una mesa de inspección y flujo de recursos con la agente interventora de la Nueva EPS para lograr solución a la problemática de salud que enfrenta la red hospitalaria del departamento.

Gremios en el Quindío insistirán en gestiones para culminar la doble Calzada Armenia- Calarcá

Continúan las reacciones en el departamento ante el anuncio del gobierno nacional de que priorizó otras obras y que los recursos para esta doble calzada no fueron incluidos en el presupuesto de 2026, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada evidenció su malestar por la situación.

Aseguró que es increíble y no concibe que la obra quede a la mitad del trayecto puesto que es un proyecto vial corto que no tendría que generar las problemáticas que hoy se evidencian. Informó que tendrán una reunión con el Instituto Nacional de Vías para revisar la situación e insistir en que debe terminarse completamente la obra.

Además, enfatizó en que el anterior gobierno anunció que los recursos estaban proyectados y establecían un convenio por eso es clave no rendirse.

El Quindío ha disminuido la mortandad de abejas debido a las campañas pedagógicas

Así lo dio a conocer la gerente encargada del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el departamento, Ana María Martínez quien afirmó que vienen trabajando en pro de las abejas. Fue clara que son la vida y por eso articulan los esfuerzos por su conservación es así como le apuestan al trabajo ambiental.

En cuanto a las fumigaciones, resaltó que si bien los productores pueden usar productos químicos lo ideal es que tengan el cuidado en las dosis y tiempos adecuados para evitar cualquier afectación a enjambres y colmenas.

Aseguró que el error que han identificado es el de la notificación porque cuando se notifica hace rato hubo la mortalidad y por la descomposición dificulta conocer la causa. Reconoció que ha mejorado el panorama porque cada vez hay más conciencia frente a la importancia de la preservación de las abejas.

Desde la iglesia católica del Quindío reconocen las dificultades para fortalecer la prevención del suicidio

En efecto hoy 10 de septiembre se conmemora el día mundial de prevención del suicidio que busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y fomentar espacios de apoyo.

A propósito, el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero reconoció las dificultades para generar una efectiva intervención ante la problemática que se vive en el departamento.

Advirtió que desde el año 2019 ha venido intentando formar unas mesas de trabajo, pero en el camino se han quedado solo ya que la complejidad se centra en los cambios de empleados de las diferentes instituciones.

Aclaró que continúan trabajando desde los programas de la Diócesis por eso el llamado a quienes tengan alguna dificultad emocional y mental a que acudan para que conozcan a Cristo como el camino, la verdad y la vida.

Precisamente hoy se llevará a cabo una eucaristía a las 12 del mediodía en la catedral La inmaculada Concepción de Armenia como un acto de oración y reflexión por la vida.

Con el lema ‘Nuestro Norte es el Sur’, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) realizará entre el 10 y el 12 de septiembre el evento ‘La Innovación en la Cooperación Sur-Sur’ en Armenia, Quindío, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur.

La cita reunirá a delegaciones de Asia, África, América Latina y el Caribe, así como a representantes del nivel nacional, regional y territorial del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, con el objetivo de analizar retos comunes y construir soluciones conjuntas desde el Sur y para el Sur.

La inauguración será el jueves 11 de septiembre a las 9:00 a.m. en el hotel Mocawa Resort, con la participación de Eleonora Betancur González, directora general de APC-Colombia; Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales; y Dima Al-Khatib, directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, además de viceministros y directores de agencias de cooperación de países de África, Asia y América Latina y el Caribe.

Debido al cierre de la Calle 2 Norte por la ejecución de la obra de reposición parcial del alcantarillado combinado en el barrio La Nueva Cecilia por parte de Empresas Públicas de Armenia, EPA, en conjunto con la Alcaldía de Armenia, desde la Subgerencia de Aseo de la entidad se anunció la modificación temporal en las frecuencias de recolección de residuos sólidos en este sector.

Recolección puerta a puerta para garantizar el servicio. La medida establece que el servicio se mantendrá los días martes, jueves y sábados, pero en un nuevo horario de 6:00 a.m. a 6:30 de la mañana. En esta franja, los operarios de la empresa realizarán la recolección puerta a puerta para garantizar que los usuarios no se vean afectados por las restricciones de movilidad derivadas de la obra.

Prosperidad Social informó que la entidad avanza en la búsqueda de 9.104 mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años, en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, como parte de la transición del programa Colombia Mayor a la renta básica solidaria en el Quindío.

Con éxito terminó la tercera edición de La Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío, con más de 250 actividades desarrolladas en 14 escenarios distribuidos entre Calarcá, Armenia y los municipios del sur cordillerano, además de una docena de colegios del Departamento del Quindío, la tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío (FILAQ) cerró exitosamente sus puertas tras seis días de programación cultural de alta calidad,

El Herbario de la Universidad del Quindío – HUQ celebra cuatro décadas de trayectoria, consolidándose como un patrimonio científico, cultural y natural de gran relevancia para la región centro Andina y para Colombia. Con una colección que hoy alcanza los 48.335 ejemplares, este herbario es referente nacional en investigación, conservación, educación y extensión universitaria.

El municipio turístico de Salento será epicentro de la segunda versión del festival de la trucha

Desde mañana jueves 11 de septiembre y hasta el 21 se llevará a cabo el festival de la trucha con la participación de 35 restaurantes que ofertarán el producto más un acompañante por solo 28 mil pesos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció la importancia de este tipo de eventos puesto que septiembre es temporada fría lo que permite fortalecer la dinámica económica del municipio.

Destacó que es una muy buena oportunidad de disfrutar de la gastronomía local a un precio que es bajo porque generalmente los precios son más de 35 mil pesos por eso la invitación a que la comunidad participe masivamente de este festival.

Mensualmente en Salento se comercializan 24 toneladas de trucha por eso la importancia del festival que quienes deseen conocer los restaurantes participantes pueden ingresar a www.festivaldelatrucha.com

En deportes, En la primera jornada, de la copa de la fe de futbol los sacerdotes de la Diócesis de Armenia perdieron 5 a 2 contra Pamplona y hoy jugarán frente a Girardot a las 10 de la mañana en el estadio Alpidio Mejía de La Tebaida.

Además, esta segunda fecha tendrá partidos desde las 8 de la mañana en las canchas de soleden de Comfenalco, de club campestre y en los estadios Centenario de Armenia y Alpidio Mejía de La Tebaida con entregada gratuita.

La Comisión Local de Fútbol confirmó que el partido entre Deportivo Pereira y Llaneros del próximo domingo 14 de septiembre a las 6y20 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia se jugará a puerta abierta, con estrictas medidas de seguridad.

También, se acordó retomar el diálogo entre las barras del Pereira y el Quindío, promoviendo la convivencia en torno al fútbol.