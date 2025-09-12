Tragedia en una mina de oro en el norte del Cauca

Santander de Quilichao, Cauca

La emergencia minera ocurrió en la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio en el municipio de Santander de Quilichao.

La oficina de Gestión de Riesgo del Cauca, informó que la tragedia sucedió en horas de la madrugada de este viernes y al menos ocho trabajadores quedaron atrapados en la mina, tras el gigantesco deslizamiento.

Organismos de socorro y personal de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Jamundí se encuentran en la zona para rescatar a los mineros.

Las autoridades departamentales instalaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar acciones y atender la emergencia.

