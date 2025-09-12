Fue liberado Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca

Miranda, Cauca

Luego de diez dias de secuestro, fue liberado Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda, Samuel Londoño Ortega.

El padre del adolescente de 17 años confirmó la noticia y agradeció a todos aquellos que enviaron mensajes de solidaridad y exigieron su liberación.

La Alcaldía de Miranda, Cauca, expresó: “Celebramos con inmensa alegría y alivio la liberación de Samuel Londoño Escobar. Nos unimos al regocijo de su familia y extendemos un abrazo fraterno en este momento de felicidad por tenerlo de vuelta en casa”.

Por el momento, se desconocen los detalles de su liberación.