¿Qué dijo el viceministro de relaciones exteriores de Colombia sobre intercambios en temas de paz?

En el marco del evento de la innovación en la cooperación Sur Sur que se lleva a cabo en el Quindío, El viceministro de asuntos multilaterales del ministerio de relaciones exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo reconoció lo clave de las alianzas para impulsar los diferentes sectores.

Fue claro que trabajan en la inclusión de las regiones en la política exterior por eso de resaltar lo que está pasando en territorios como Antioquia, Cauca y Catatumbo.

“Hay dos lugares comunes que yo creo que hay que desmontar. El primero es que la cooperación internacional reemplaza la inversión del Estado y esto no es así, es decir, no es que le corresponda a un tercer Estado cooperante hacer lo que el Estado no sea capaz de hacer. En realidad, la cooperación lo que hace es transferir. Que esa transferencia pueda ser de recursos, pueda ser de conocimientos, pueda ser de servicios", destacó.

Asimismo, mencionó que actualmente hay un entorno cambiante y se toman decisiones a las normas de comercio y barreras que obliga a que exista una cooperación en el esquema sur-sur por eso Colombia debe acercarse a regiones que tradicionalmente no han tenido relaciones muy profundas como medio oriente, Asia y el caribe.

Reconoció que se han generado recortes en algunos de los cooperantes, especialmente los países más ricos del norte global, pero dijo que Colombia está transformándose. Fue enfático en afirmar que cuentan con una cooperación descentralizada, es decir, que un departamento a otro se enseña.

Dijo que, por ejemplo, con estados de África como la República Democrática del Congo, Camerún, países de la Asia como Tailandia tienen intercambios de prácticas en café, construcción de paz, iniciativas de economía comunitaria.

Resaltó que Colombia acumula saberes como en el tema de la construcción de paz, construcción de memoria y alternativa penal, cuentan con economía circular y popular que son replicables en otros países.

“Colombia ha acumulado una serie de saberes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la construcción de paz. Nosotros, creo que no hay ningún país del mundo que tenga un número de personas expertas, por ejemplo, en justicia transicional en materia de construcción de memoria, alternatividad penal. Colombia ha sido un país que se acostumbra a los postconflictos parciales desde la década de los 90″, dijo.

Añadió: “También tenemos unas iniciativas de economía campesina, de economía circular, de economía popular, que creo que son replicables en algunos países del África y de Asia, como ha surgido precisamente en este cuento acá en Armenia. Colombia tiene una cultura de emprendimiento, de darle valor agregado a lo que hemos venido haciendo. Eso ha sido el ejemplo, estamos en una zona cafetera, ha sido el ejemplo de algunos emprendimientos cafeteros. Entonces, digamos que hay a nivel macro y a nivel local ejemplos de buenas prácticas que estamos tratando de proyectar hacia el mundo", destacó.

Enfatizó que el diagnóstico está enfocado en reconocer que actualmente hay una transformación de la plataforma de cooperación internacional.