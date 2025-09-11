La cooperación puede ser un mecanismo para impulsar la solidaridad y la paz: directora APC, Colombia

ARMENIA

Con el lema ‘Nuestro Norte es el Sur’, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC-Colombia realiza el evento ‘La Innovación en la Cooperación Sur-Sur’ en el hotel Mocawa Resort en el municipio de La Tebaida en el Quindío, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur.

La cita reúne a delegaciones de Asia, África, América Latina y el Caribe, así como a representantes del nivel nacional, regional y territorial del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, con el objetivo de analizar retos comunes y construir soluciones conjuntas desde el Sur y para el Sur.

El noticiero del mediodía de Caracol Radio lo originamos desde el hotel Mocawa Resort donde conservamos con la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Eleonora Betancur González y la importancia del encuentro multilateral en el Quindío “estamos celebrando el Día de la Cooperación Sur Sur y hemos convocado a más de 32 países del sur global a que vengan aquí al Quindío, a que vengan a esta hermosa región del país para debatir, para hacer una agenda común, para hablar de los proyectos que nos unen, las diferencias que tenemos, cómo hacer agenda compartida en momentos en que la financiación al desarrollo está en juego y está en crisis también, hay que decirlo”

“pero quería mostrar estos debates aquí a la región, porque pensamos que es donde hay que conversar, sacar de las capitales los debates y traer también a las regiones estos estos otros actores internacionales, uno para que conozcan nuestra región, nuestro país, para también dotar de contenido con la agenda de los territorios, porque finalmente para qué es la cooperación si no es para ayudar a los territorios a que se desarrollen.

Colombia no solo recibe cooperación, sino que ha ofrecido cooperación

La directora de APC Colombia añadió “hay que decir algo que de pronto la gente no conoce mucho y es que Colombia no solamente recibe cooperación, sino que ha ofrecido cooperación económica, sino que Colombia también da cooperación técnica con sus buenas prácticas, le enseña al mundo y aprendemos del mundo.

Buenas prácticas en temas de café, en temas de cultivos ilícitos para cambiar esas vocaciones en territorios donde hay conflictividad. Hemos aprendido de Tailandia, por ejemplo, en temas de paz y muchos países que tienen problemas similares y nosotros les damos respuesta y les contamos también lo que hemos hecho, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, así que hay un portafolio muy grande de buenas prácticas de conocimiento que compartimos con el mundo, subrayó la directora.

La cooperación puede ser un mecanismo para impulsar la solidaridad

La directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Eleonora Betancur González “Yo hoy planteaba que el mundo a veces está como en una dicotomía entre cooperar o competir, las dos son importantes para la supervivencia humana, pero lo que estamos diciendo es que tenemos un contexto adverso, complicado, guerras en Ucrania, en Palestina, en Gaza, en lo regional también tenemos conflictividades, entonces creemos que la cooperación puede ser un mecanismo para impulsar la solidaridad, para tener un propósito común, para poder salir de ese espiral de la competencia fuerte y más bien encontrar que en los territorios con las buenas prácticas podemos tejer confianza.

Y podemos sacar alianzas que mejoren a nuestras comunidades porque finalmente es que eso es lo que nos interesa, que los proyectos lleguen a las comunidades y que mejore el bienestar en nuestra sociedad.

Colombia ya no es un país receptor, es un socio en la cooperación regional y mundial, asegura la ONU

En la instalación del Día de la Cooperación Sur Sur, en Armenia y ante las delegaciones de más de 32 países de Asia, Eurasia, África y América Latina, Dima Al-Khatib, directora de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, reconoció el rol de liderazgo que ejerce Colombia en el sur global.

La agenda incluyó espacios de diálogo e integración orientados a definir una ruta internacional en temas como transformación digital, sociedades del cuidado, transición socio ecológica y energética y gestión del conocimiento.

Entre las actividades se destacaron la II Reunión de Socios de Desarrollo Emergente, una reunión Intra-CELAC, paneles internacionales, laboratorios de intercambio de conocimientos y el Encuentro Territorial Eje Cafetero, Antioquia, Central y santanderes del SNCIC.

Uno de los proyectos más relevantes es el Programa de Paz de Colombia al Mundo, que comparte experiencias en construcción de paz con regiones como África y Asia. Esta iniciativa, respaldada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), canalizó $2.779 millones entre 2024 y 2025, enfocándose en procesos de reconciliación replicables.