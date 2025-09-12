Cúcuta

Prorrogan la calamidad pública por variabilidad climática en Ocaña

Las fuertes lluvias han provocado estragos en la ciudad.

Prorrogan la calamidad pública por variabilidad climática en Ocaña. / Foto: Oficina de gestión de riesgo.

Ocaña

Por las fuertes lluvias y los estragos que se han presentado con inundaciones, caídas de árboles, entre otros, autoridades en Ocaña decidieron prorrogar la calamidad pública.

“Se realizó el consejo municipal de gestión de riesgos, con la participación de todas las autoridades, donde se abordaron temas importantes, como la prórroga de la calamidad pública por variabilidad climática”, dijo Freddy Arengas, secretario de gobierno de Ocaña.

Aseguró Arengas que las lluvias que se han presentado las últimas semanas, ha provocado daños materiales y dejado en riesgo a decenas de familias.

“Nosotros lo que hemos evidenciado es, en primer lugar, con las fuertes lluvias se han presentado algunas inundaciones, algunos deslizamientos por los fuertes aguaceros y el equipo de gestión de riesgos ha estado muy atento. Sin embargo, cuando hacen los fuertes soles, en la zona rural del municipio de Ocaña se han presentado incendios forestales, donde el cuerpo de bomberos ha tenido que atender las emergencias”.

Así mismo indicó Arengas que están finiquitando todos los detalles para el simulacro nacional de evacuación, que se realizará en octubre.

