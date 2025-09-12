A la cárcel funcionario de Medicina Legal señalado de cobrar dinero a familias en Cúcuta

Cúcuta

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jefferson Vladimir Merchán Cote, quien se desempeñaba como asistente forense en la Dirección Regional Nororiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Cúcuta.

Este hombre, presuntamente, exigió entre 20.000 y 100.000 pesos a varias personas, a cambio de entregar información sobre occisos que se encontraban en dichas instalaciones.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de concusión y cohecho impropio. El procesado no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, se evidenció que este hombre está vinculado en 15 eventos delictivos, en los cuales, a través de empleados de funerarias, cobraba el dinero, para brindar información sobre los cadáveres, con el objetivo de agilizar los procedimientos médico legales para una pronta entrega de los cuerpos.

Las técnicas investigativas utilizadas por la Policía Nacional permitieron establecer que los dineros serían consignados al número de teléfono de Merchán Cote.

La Policía Nacional hizo efectiva la orden de captura contra, emitida por un juez de garantías, este hombre cerca del instituto en Cúcuta.