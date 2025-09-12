No podemos ceder el trabajo legislativo al Gobierno: Representante Wilmer Castellanos

Tunja

En una jornada marcada por la falta de quórum, las comisiones económicas del Congreso levantaron el jueves 11 de septiembre el debate para la aprobación del monto del presupuesto del 2026 que el Gobierno nacional estima en $ 557 billones. Este presupuesto contempla, además del gasto general, una reforma tributaria que busca recaudar $26.3 billones.

La ausencia de integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes impidió que se avanzara en la discusión de esta propuesta clave, que en principio debe ser aprobada antes del 15 de septiembre.

El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, el representante boyacense, Wilmer Castellanos llamo la atención para que no se le deje ese trabajo legislativo al Gobierno. Una de sus propuestas que tenía que ver con la reducción de 10 billones de pesos, del presupuesto porque es de una fuente de financiación incierta, no fue tenida en cuenta.

Aseguró que, a pesar de los esfuerzos, no se lograron los consensos.

“Intentamos sin éxito generar consensos frente a las proposiciones que buscaban definir el monto del Presupuesto General de la Nación 2026. Mi propuesta planteaba una reducción de 10 billones de pesos, concebida como punto de partida para una negociación entre el Congreso y el Gobierno. Sin embargo, tanto el Senado como el propio Gobierno presentaron posturas muy distantes. Esta situación generó malestar entre los integrantes de la Comisión Tercera de la Cámara, pues ni el Gobierno ni el Senado mostraron voluntad de conciliar y alcanzar un acuerdo intermedio entre los 10 billones planteados y los 26,3 billones que estaban sobre la mesa”.

Reiteró que hay varios artículos de la Reforma Tributaria que afectarían gravemente a los colombianos.

“Hemos revisado los artículos que propone el texto de la ley de financiamiento. Hay algunos artículos que son lesivos para los colombianos y le hemos dicho al gobierno nacional que debemos eliminarlos, que debemos sacarlos de ese texto propuesto por el Gobierno. Eliminemos artículos tan polémicos como incrementar el impuesto del IVA para la gasolina y el diésel, el impuesto a los carros híbridos, el IVA a las boletas de los conciertos, el IVA a los licores que además es un impuesto territorial”.

Aseguró que en el Congreso nadie va a aprobar en estos momentos, más impuestos para los colombianos.

“Yo creo que ninguno de nosotros va a aprobar un incremento en la renta y en la tributación de las personas naturales, mucho menos de los estratos 3 y 4”.

Finalmente, el Representante Wilmer Castellanos le hizo un llamado a los congresistas para que cumplan con su función constitucional.

“Quiero hacer ese llamado compañeros, no podemos ceder una función que nos da la Constitución a los congresistas que hacemos parte de las Comisiones Económicas para que por un decretazo nuevamente repitamos la historia y el gobierno nacional tenga una función que es propia de este congreso”.