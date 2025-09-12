Mi esfuerzo como compositora y productora fue mostrar la plenitud de la existencia: Silvana Estrada

Silvana Estrada se presentará en el ‘Festival Cordillera’ en Bogotá el próximo sábado 13 de septiembre, a las 5:00 p. m., en el escenario ‘Aconcagua’.

La cantautora veracruzana viene con un show con banda, en el que mezclará canciones de sus primeros trabajos discográficos ‘Lo Sagrado’ y ‘Marchita’, además, de adelantos de su próximo disco aún inédito, ‘Vendrán Suaves Lluvias’.

Este nuevo trabajo discográfico, del que ya se han lanzado cuatro sencillos, será lanzado el próximo 17 de octubre de 2025 y nació tras un proceso marcado por pérdidas personales y un profundo renacimiento artístico, que llevó a Estrada a producirlo ella misma.

Con este futuro estreno, Estrada reafirma su posicionamiento como una de las voces más innovadoras y poéticas de la música iberoamericana contemporánea. En este orden de ideas, la cantautora pasó por los micrófonos de Caracol Radio para abordar su presentación en la capital colombiana y su próximo lanzamiento discográfico.

