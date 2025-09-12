Matteo Bocelli lanza “Falling in Love” y se consolida como estrella global

Con su segundo álbum titulado “Falling in Love”, el cantante y compositor Matteo Bocelli se aleja de las sombras de su apellido para brillar con luz propia.

El disco es una declaración artística que combina la sensibilidad de un poeta con el alcance de una estrella del pop internacional.

Ser hijo de Andrea Bocelli, una de las voces más admiradas del planeta, implica una carga emocional y profesional enorme. Pero Matteo ha decidido transformar ese legado en impulso creativo. “Ser un Bocelli es tanto un privilegio como una responsabilidad”, afirma. “Nunca he querido huir del increíble legado de mi padre, pero sí quiero que la gente escuche mi voz, mis emociones y mi versión del amor”.

“Falling in Love” es un álbum cargado de vulnerabilidad, pasión y elegancia. Incluye temas como “Amnesia d’Amore”, una joya romántica, y “If I Can’t Have You”, una balada cinematográfica que destaca por su fuerza emocional. Matteo coescribió todas las canciones originales junto a reconocidos compositores como Amy Wadge, Toby Gad, Martin Terefe, Iain Archer y Johan Carlsson.

Además de cantar, Matteo toca el piano, lo que le permite mostrar su talento musical en cada pista. Su sonido se nutre de influencias contemporáneas como Ed Sheeran, con quien colaboró en “Chasing Stars”, el sencillo que lo catapultó al reconocimiento mundial en 2023.

Tracklist oficial de “Falling in Love”