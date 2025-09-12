10AM10AM

Logramos salir adelante y mostrar lo que puede ofrecer nuestro departamento: gobernador de Risaralda

En 10 AM de Caracol Radio, estuvo el gobernador de Risaralda, Diego Patiño, quien habló sobre la marca “Hecho en Risaralda” y la competencia que ofrecen a nivel nacional e internacional

Pueblo Rico, Risaralda (foto: https://rutasdelosandes.com/)

Adriana Bibiana Mejía

Hecho en Risaralda es una estrategia creada por el gobierno que busca ofrecer competitividad a nivel nacional e internacional, basándose en los productos y servicios que ofrecen. Esta iniciativa se tomó para apoyar a los productores y empresarios locales para que sellaran su mercancía, obteniendo un mayor reconocimiento en sus insumos.

Siendo así, en su paso por el programa 10 AM, de Caracol Radio, estuvo el gobernador de Risaralda, Diego Patiño, quien manifestó las dificultades que hubo al inicio, pero que, al final, lograron solucionar.

