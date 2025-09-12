La exposición de Federico Ríos “Orinoquía, legado llanero” sigue su gira y llega a Medellín

Después de su paso por Cali y Bogotá, la exposición “Orinoquía, legado llanero” del fotoperiodista Federico Ríos, llega a Medellín para cautivar a los asistentes de la 19 Fiesta del Libro y la Cultura, a partir del 12 de septiembre y hasta el 1 de octubre en la Casa de la música. Esta obra invita a conectar con la riqueza natural y cultural de la Orinoquía y a conocer la historia del último parque nacional natural declarado: la Serranía de Manacacías.

La muestra inició su recorrido en Cali, en el marco de la COP16, donde más de 30.000 visitantes disfrutaron de la mirada única de Ríos sobre los llanos orientales. Posteriormente estuvo en San Martín, Meta, durante las tradicionales Fiestas de las Cuadrillas. En Bogotá, cerca de 20.000 personas pudieron disfrutar de la exposición gracias a la alianza que entre The Nature Conservancy y Biblored.

Cada una de estas paradas ha sido una oportunidad para que la ciudadanía conozca, a través de la fotografía, la biodiversidad, la cultura y las tradiciones que hacen única a la Orinoquía. El talento de Federico Ríos ha sido reconocido a nivel mundial. Recientemente recibió el World Press Photo en la categoría de Proyecto a Largo Plazo en Sudamérica por “Caminos de Esperanza Desesperada”, un trabajo que documenta con sensibilidad la travesía de los migrantes a través del Tapón del Darién.

La llegada de “Orinoquía, legado llanero” a Medellín representa una oportunidad para que el público antioqueño se acerque a la riqueza de una región que, aunque lejana geográficamente, comparte con la capital paisa un mismo espíritu de resiliencia, diversidad y arraigo cultural.

Además, como parte de la programación de la Fiesta del libro y la Cultura y en el marco de la exposición, The Nature Conservancy convoca al conversatorio ‘Territorios revelados: narrativas para la conservación’ con Carlos Castaño Uribe, pionero en la exploración de Chiribiquete, que compartirá su experiencia al documentar este santuario junto a Ríos y su obra, para reflexionar sobre conservación, memoria y el poder de la imagen en la protección de nuestros territorios. Este evento será el miércoles 17 de septiembre a las 5:00 p.m. en el Auditorio principal del Parque Explora.