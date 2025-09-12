“La crisis en 180 días será inmanejable”: vicepresidente del concejo de Bogotá sobre las basuras

Luego que, en el mes de agosto, se generara polémica en la ciudad de Bogotá frente al tema de las basuras y la renuncia de la directora de la UAESP, consuelo Ordoñez. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que el distrito iba a garantizar que la recolección se hiciera de forma adecuada y con soluciones en el menor tiempo posible, esto a través de un trabajo conjunto entre las entidades de la alcaldía, han existido varios llamados por parte del Concejo para evitar una crisis.

El Concejo también ha alertado por el riesgo que corre la capital ante una presunta discontinuidad de la prestación del servicio de recolección, esto a partir del 11 de febrero de 2026, cuando se vencen los contratos con los operadores de las áreas de servicio exclusivo.

En 6AM, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero hizo un llamado al alcalde para atender esta crisis que ya se está viendo en varios puntos de la ciudad.

“Hay que decirle a la ciudadanía con claridad que en 180 días los contratos de recolección y barrido se van a acabar. Eso va a exponer a Bogotá a un cambio del esquema de libre competencia, generando una crisis de las basuras y hay que admitirlo, la ciudad no está lista” enfatizó el vicepresidente.

Indicó también que esta alcaldía está limitando la responsabilidad del aseo en la capital a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), pero es necesario tener una acción integral por parte del distrito.

“Lo que vemos con mucha preocupación es que no se han tomado medidas, no hay un plan de acción más allá de anuncios en ‘X’ e intervenciones muy particulares” aseguró Juan David Quintero.

Por el momento, hay cerca de 700 puntos críticos en más de 8 mil toneladas de basuras al día y en este punto Bogotá no está lista para afrontar ese problema de aseo. “Lamentablemente no hay director de la UAESP en este momento, en propiedad, ya que Consuelo Ordóñez fue retira producto que el modelo que ella estaba montando para 2026 fracasó”

La advertencia que hace el vicepresidente es que la crisis se va a ver reflejada a partir de febrero de 2026, pero desde enero de 2024 se han hecho llamado sobre este tema y no se han tomado medidas al respecto.

Otra denuncia que hace Quintero es sobre las bodegas de reciclaje: “A ellos los que les interesa es que sigan siendo habitantes de calle y recicladores los que siguen haciendo el aprovechamiento, en el espacio público, para no pagarles lo que les tienen que pagar”, denunció en el 6AM.

Hizo un llamado a sentarse urgentemente en una sala de crisis con todas las instituciones del Distrito para manejar el tema de las basuras y buscar una salida. “Quiero decirle al alcalde que el toro hay que tomarlo por los cachos, hay que declarar la emergencia” declaró el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero.